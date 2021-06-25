Российские солдаты высаживаются из вертолета в Урус-Мартане, а затем направляются к позициям в Аргунском ущелье на юге Чечни 28 февраля 2000 года. Фото: Pavel Pavlov/REUTERS

25 июня 2021, 19:45

Житель Чечни осужден за участие в атаке на псковских десантников

Военный суд в Ростове-на-Дону признал участником нападения на десантников в 2000 году жителя Чечни, уже отбывающего пожизненное заключение в колонии.

Как сообщал "Кавказский узел", дела о нападении на псковских десантников в 2000 году расследуются по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих, предусматривающей до пожизненного лишения свободы. 1 марта, в 21-ю годовщину тех событий, Следственный комитет сообщил, что установлены 29 участников атаки, пять из которых находятся в розыске, а еще более 45 человек подозреваются в причастности к нападению. 16 июня был задержан очередной подозреваемый - Магомед Алханов.

Южный окружной военный суд признал жителя Чечни, имя которого не разглашается, участником атаки боевиков Басаева на псковских десантников. "Ему назначили 13 лет колонии строгого режима. До этого он уже был осужден на пожизненное заключение", - процитировал сотрудника пресс-службы суда "Интерфакс".

О приговоре сообщается и на странице Главного управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам в Instagram. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого и с учетом предыдущих судимостей назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Житель Чечни признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности"). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, указано в публикации.

Примечание:

"Житель Кубани задержан по делу о рейде Басаева на Дагестан", "Хасанби Индреев осужден по делу о пособничестве боевикам", "Источник назвал убитого в Ингушетии непричастным к боевикам".

Автор: "Кавказский узел"

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