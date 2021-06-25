Житель Чечни осужден за участие в атаке на псковских десантников

Южный окружной военный суд признал жителя Чечни, имя которого не разглашается, участником атаки боевиков Басаева на псковских десантников. "Ему назначили 13 лет колонии строгого режима. До этого он уже был осужден на пожизненное заключение", - процитировал сотрудника пресс-службы суда "Интерфакс".
О приговоре сообщается и на странице Главного управления Генеральной прокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам в Instagram. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого и с учетом предыдущих судимостей назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Житель Чечни признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности"). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, указано в публикации.