Житель Чечни осужден за участие в атаке на псковских десантников

25 июня 2021, 19:45

Военный суд в Ростове-на-Дону признал участником нападения на десантников в 2000 году жителя Чечни, уже отбывающего пожизненное заключение в колонии.

Как сообщал "Кавказский узел", дела о нападении на псковских десантников в 2000 году расследуются по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих, предусматривающей до пожизненного лишения свободы. 1 марта, в 21-ю годовщину тех событий, Следственный комитет сообщил, что установлены 29 участников атаки, пять из которых находятся в розыске, а еще более 45 человек подозреваются в причастности к нападению. 16 июня был задержан очередной подозреваемый - Магомед Алханов.