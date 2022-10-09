Петиция в поддержку идеи Кадырова о мобилизации силовиков набрала за две недели 14,4 тысячи подписей

09 октября 2022, 20:43

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Петицию с требованием реализовать предложение Рамзана Кадырова о мобилизации половины сотрудников силовых ведомств для участия в военной спецоперации за две недели подписали 14 424 человека.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября Рамзан Кадыров предложил мобилизовать половину штата российских силовых структур: прокуратуры, СКР, МЧС, таможни и других ведомств, заявив, что таким образом наберется 2,5 миллиона человек для отправки на Украину. Руководителям этих структур Кадыров посоветовал приступить к "оптимизации рабочего процесса". Кремль не пойдет на сокращение штата силовиков для их отправки на Украину, а предложение Рамзана Кадырова, как и его отказ от мобилизации в Чечне, озвучено для успокоения жителей республики, указали Дмитрий Орешкин и Алексей Малашенко. Отправка силовиков на Украину возможна лишь при критической ситуации на фронте, подтвердил председатель профсоюза полиции Дагестана Магомед Шамилов.

22 сентября ГТРК "Грозный" сообщила в телесюжете о совещании Рамзана Кадырова с оперштабом, что частичная мобилизация в Чечне проводиться не будет, так как, по словам Кадырова, за время военной операции регион перевыполнил план в три раза. Сам Кадыров в своем Telegram-канале написал, что план призыва в Чечне перевыполнен, но не сообщил о том, что частичной мобилизации в республике не будет.

Петиция "Узаконить предложение Кадырова о мобилизации силовиков и спецслужб", адресованная президенту России Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и Рамазану Кадырову, размещена на сайте change.org.

"Поддерживаю предложение Рамзана Кадырова мобилизовать для участия в военной спецоперации половину сотрудников силовых ведомств [...] Эти люди имеют необходимую подготовку, обучены обращению с оружием, находятся в надлежащей физической форме по сравнению с гражданскими лицами, состоящими в запасе. Их подготовка к участию в боевых действиях займет меньше времени", - написал автор петиции.

Он отметил, что "расходы на содержание силовых и правоохранительных ведомств, на их спортивную подготовку, обучение стрельбе и вооружение увеличиваются с каждым годом, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране". "И всё это должно быть продуктивно использовано в такой тяжёлый для страны момент. Сотрудники этих ведомств давали присягу. Их главный долг - спасение страны и народа. И они должны его выполнить", - говорится в петиции. Ее автор потребовал "скорейшего рассмотрения этого предложения на высшем уровне".

По данным сайта change.org, петиция создана две недели назад, к 20.40 мск сегодня она набрала 14 424 подписей.

"Кавказский узел" также писал, что в Чечне 20 сентября, за день до объявления мобилизации в России, в WhatsApp распространилось аудиосообщение женщины, призывающей матерей выступить против отправки сыновей на Украину. 21 сентября Кадыров подтвердил, что в Грозном прошла акция противников мобилизации, которых он назвал врагами народа. Мужей протестовавших женщин глава Чечни предложил отправить на Украину. 2 октября он сообщил, что 24 родственника участниц протестов отправлены для участия в военной операции на Украине. 4 октября стало известно, что Адам Мурадов, муж одной из участниц антивоенного митинга в Грозном, скончался после того как силовики заставили его избить жену в наказание за участие в акции протеста, а их 18-летнего сына отправили на Украину. Власти заставляют семью Мурадова записать видео с опровержением, так как его история вызвала резонанс в Чечне, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Силовики заставили родственников участниц протестов в Грозном избить их, после чего принудительно мобилизовали мужчин из их семей, подтвердили правозащитники Олег Орлов и Оюб Титиев. Сроки подготовки мобилизованных не установлены, так как в России прежде не было такой практики, прокомментировал военный эксперт Александр Храмчихин сообщение Рамзана Кадырова о том, что родные вышедших на площадь в Грозном женщин уже направлены на Украину.

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