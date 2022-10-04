ФСБ отчиталась о задержании пособника террористов в Ингушетии

04 октября 2022, 10:41

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Силовики задержали трех россиян, в то числе жителя Ингушетии, которые обвиняются в том, что переводили деньги террористической группировке "Хайят Тахрир аш-Шам"* и вели пропаганду в интернете.

Обвиняемые в пособничестве террористической группировке задержаны в Ингушетии, а также Санкт-Петербурге и Башкирии.

О задержании сообщил 3 октября Центр общественных связей ФСБ России. По данным спецслужбы, подозреваемые регулярно переводили деньги на счета действующей на территории Сирии группировки для приобретения вооружения, транспорта и амуниции. Кроме того, как утверждают силовики, они вели пропаганду в интернете, сообщает РИА "Новости".

У задержанных изъяли средства связи и банковские карты. Возбуждены уголовные дела по статьям о содействии террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

"Кавказский узел" писал, что 21 сентября суд приговорил уроженца Дагестана Омара Абасгаджиева к восьми годам колонии, признав его виновным в перечислении 900 "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

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* организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.