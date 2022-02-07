Четверо заключенных ставропольской колонии осуждены за участие в ИГ*

07 февраля 2022, 21:39

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Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил четверых заключенных ставропольской колонии к длительным срокам заключения за участие в террористической организации "Исламское государство"*.

В мае 2020 года Ахмед Мусалаев, отбывающий наказание в колонии в Ставропольском крае, записал аудиообращение о вступлении в ряды ИГ* и направил его участнику террористической организации для последующей передачи лидеру. С мая по июнь 2020 года Ахмед Мусалаев склонил к участию в ИГ* отбывающих вместе с ним наказание Ахмеда Токаева, Саида Мажаева и Гасана Магомедова, установил суд Южный окружной военный суд.

Затем, по версии следствия, Ахмед Мусалаев создал на территории колонии ячейку ИГ*. В ячейке Мусалаев осуществлял общее руководство, в числе его задач была поддержка связи с находящимся в Сирии участником ИГ*, также он должен был докладывать о деятельности ячейки. Токаев и Мажаев отвечали за поиск возможных кандидатов на вступление в террористическую организацию, а Магомедов - за сбор денег, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу суда ТАСС.

Все четверо признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 205.4 УК РФ "Организация террористического сообщества и участие в нем", статьей 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Ахмед Мусалаев также признан виновным по статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности".

Осужденным, в зависимости от роли и степени вины каждого, назначены такие сроки: Ахмеду Мусалаеву - 17 лет лишения свободы, Ахмеду Токаеву - 13,5 года, Гасану Магомедову и Саиду Мажаеву - по 12,5 года, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу суда "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал о других случаях, когда находящихся в колонии заключенных осуждали за участие в террористическом сообществе. Так, 30 августа 2021 года военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти с половиной годам колонии особого режима уроженца Кизлярского района Дагестана Роберта Эмиргамзаева, признав его виновным в участии в ячейке ИГ* в калмыцкой колонии. А 22 июня 2021 года суд приговорил к 15 годам колонии Майкла Лабазанова, признав его виновным в причастности к террористической организации за то, что он во время отбытия уголовного наказания в Ставропольском крае вербовал туда заключенных.

В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* организация признана террористической и запрещена в России судом.