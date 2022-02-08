Оставлен в силе приговор жителю Баксана за содействие боевику ИГ*

08 февраля 2022, 22:10

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Апелляционный военный суд утвердил приговор жителю Кабардино-Балкарии Артуру Чемкову, осужденному на 11 лет за пособничество участнику запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Как писал "Кавказский узел", 36-летний уроженец Баксана Артур Чемков обвинялся в пособничестве участнику террористической организации. По версии следствия, Чемков в марте 2019 года привез участника террористической организации ИГ* на территорию садоводческого общества, расположенного в Кабардино-Балкарии, где совместно с ним в подвале одного из недостроенных зданий оборудовал тайник, в котором спрятал боеприпасы и взрывные устройства. Военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2021 года признал Артура Чемкова виновным и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима, сам Чемков не признал свою вину, сообщил представитель пресс-службы суда.

Защита Артура Чемкова обжаловала приговор, однако Апелляционный военный суд в Московской области признал его виновным и оставил приговор Южного окружного военного суда без изменений. Приговор уже вступил в законную силу, сообщило сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Жалоба на приговор Артуру Чемкову поступила в суд 15 ноября 2021 года, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.

Комментариями от представителей Артура Чемкова относительно решения апелляционного суда "Кавказский узел" не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что 22 сентября 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам заключения уроженца Дагестана Салимхана Аликберова, признав его виновным в содействии террористам.

"Кавказский узел" размещает новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.