Житель Ингушетии заподозрен в пособничестве боевикам

13 июля 2021, 08:15

27-летний житель Ингушетии обеспечивал продуктами и транспортом участников незаконной вооруженной группировки, а также хранил дома бомбу и гранату, полагает следствие.

Дело против жителя Ингушетии расследуют сотрудники Назрановского межрайонного следственного отдела Следкома по Ингушетии.

По версии следствия, с апреля 2014 года по октябрь 2015 года 27-летний подозреваемый зная, что двое других жителей республики являются участниками незаконной вооруженной группировки, обеспечивал их продуктами и перевозил их на своей машине по территории Ингушетии. Он же, в селе Плиево Назрановского района, приобрел самодельное взрывное устройство и ручную осколочную гранату, которые перевез по месту жительства, где хранил до обнаружения 9 июля силовиками, сказано в сообщении, опубликованном вечером 12 июля на сайте Следственного управления Следкома по Ингушетии.

"В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнило ведомство. Жителю Ингушетии вменяется часть 5 статьи 33 и часть 2 статьи 208 УК РФ ("Оказание пособничества участникам вооруженной группировки"), часть 2 статьи 222 УК РФ ("незаконный оборот оружия"), часть 2 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение и перевозка боеприпасов"), следует из информации.

Статья 33 УК РФ регламентирует виды соучастия преступления; часть 2 статьи 208 УК РФ ("Оказание пособничества участникам вооруженной группировки") предусматривает до 15 лет лишения свободы; часть 2 статьи 222 УК РФ ("незаконный оборот оружия") предусматривает до восьми лет лишения свободы; часть 2 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение и перевозка боеприпасов") предусматривает до 11 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 25 декабря 2020 года суд в Ростове-на-Дону назначил три года колонии жителю Ингушетии Магомеду Арчакову, обвиненному в пропаганде терроризма в интернете. 22 марта стало известно, что Апелляционный военный суд оставил ему приговор в силе.