Оставлен в силе приговор жителю Ингушетии за пропаганду терроризма

22 марта 2021, 16:50

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителю Ингушетии Магомеду Арчакову, получившему три года колонии за пропаганду терроризма в интернете.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 декабря 2020 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил три года колонии жителю Ингушетии Магомеду Арчакову, обвиненному в пропаганде терроризма среди интернет-пользователей.

Защита обжаловала приговор, посчитав его слишком строгим, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области сегодня также признала Арчакова виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, проинформировал корреспондента "Кавказского узла" представитеь суда.

Комментариями Магомеда Арчакова и его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

Жалоба на приговор Арчакову поступила 24 февраля, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.

По версии следствия, Арчаков дважды, 16 апреля 2019 года и 29 июня 2020 года, находясь в Ингушетии, воспользовался мобильным телефоном для публикации видео с призывами к террористической деятельности. Ролики он размещал "в общедоступном блоге в интернет-приложении, который создал и самостоятельно администрировал". Свою вину Арчаков признал.