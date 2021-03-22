22 марта 2021, 16:50

Оставлен в силе приговор жителю Ингушетии за пропаганду терроризма

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор жителю Ингушетии Магомеду Арчакову, получившему три года колонии за пропаганду терроризма в интернете.  

Как сообщал "Кавказский узел", 25 декабря 2020 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил три года колонии жителю Ингушетии Магомеду Арчакову, обвиненному в пропаганде терроризма среди интернет-пользователей.

Защита обжаловала приговор, посчитав его слишком строгим, однако коллегия Апелляционного военного суда в Московской области сегодня также признала Арчакова виновным и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, проинформировал корреспондента "Кавказского узла" представитеь суда.

Комментариями Магомеда Арчакова и его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

Жалоба на приговор Арчакову поступила 24 февраля, говорится в картотеке на сайте Апелляционного военного суда.

По версии следствия, Арчаков дважды, 16 апреля 2019 года и 29 июня 2020 года, находясь в Ингушетии, воспользовался мобильным телефоном для публикации видео с призывами к террористической деятельности. Ролики он размещал "в общедоступном блоге в интернет-приложении, который создал и самостоятельно администрировал". Свою вину Арчаков признал.

Примечание:

"Жительница Волгоградской области признана виновной в содействии терроризму", "Уроженка Дагестана получила 3,5 года колонии за содействие терроризму", "Житель Ставрополья признан виновным в финансировании ИГ*".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 марта 2021, 16:22

  • Евросоюз ввел санкции против двух чеченских силовиков

    Командиру отряда "Терек" Абузайду Висмурадову и бывшему начальнику полиции Аргуна Аюбу Катаеву запрещен въезд в страны Европейского союза в связи с причастностью к пыткам, внесудебным казням и преследованию представителей ЛГБТ-сообщества в республике, объявил сегодня Евросоюз.

22 марта 2021, 16:02

22 марта 2021, 15:24

22 марта 2021, 15:18

  • Нагорный Карабах обнародовал имена 192 погибших военных

    Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало список из 192 имен погибших военнослужащих, и общее число потерь Армии обороны возросло до 2652 военных. Поиски тел и останков на месте боев приостановлены, сообщили карабахские спасатели.

22 марта 2021, 14:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи