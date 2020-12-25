Южный окружной военный суд, ноябрь 2020 года. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

25 декабря 2020, 17:56

Житель Ингушетии осужден за экстремистские публикации интернете

Южный окружной военный суд признал уроженца Назрани Магомеда Арчакова виновным в пропаганде терроризма среди интернет-пользователей и приговорил его к трем годам колонии.

25-летний уроженец Ингушетии осужден по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), которая предусматривает до семи лет заключения.

Согласно приговору, осужденный дважды, 16 апреля 2019 года и 29 июня 2020 года, подсудимый, находясь в Ингушетии, воспользовался мобильным телефоном для публикации видео с призывами к террористической деятельности. Ролики он размещал "в общедоступном блоге в интернет-приложении, который создал и самостоятельно администрировал" , рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Арчаков признал свою вину. "В соответствии с приговором суда Арчаков признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде" - сообщили в пресс-службе. 

Комментариями Магомеда Арчакова и его представителей относительно приговора "Кавказский узел" не располагает.

Ранее, 8 октября, Южный окружной военный суд признал 21-летнюю уроженку станицы Орджоникидзевской Джаннат Хамхоеву виновной в призывах к терроризму и приговорил ее к двум годам колонии.

Примечание:

"Жительница Волгоградской области признана виновной в содействии терроризму", "Уроженка Дагестана получила 3,5 года колонии за содействие терроризму", "Житель Ставрополья признан виновным в финансировании ИГ*".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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