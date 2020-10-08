Уроженка Ингушетии осуждена за публикации в соцсети

08 октября 2020, 18:44

Южный окружной военный суд признал 21-летнюю уроженку станицы Орджоникидзевской Джаннат Хамхоеву виновной в призывах к терроризму и приговорил к двум годам колонии.

Судом установлено, что Хамхоева зимой 2019 года в одном из мессенджеров в публичном доступе разместила три текста и два видеоматериала, в которых эксперты усмотрели "признаки призывов к террористической деятельности, признания идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании". По версии следователей, Хамхоева разделяла "радикальные религиозные взгляды", рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Джаннат Хамхоева в суде признала свою вину по делу о публичных призывах к террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма в сети Интернет (ч. 2. ст. 205.2 УК России). Она приговорена к двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщил представитель суда, добавив, что у осужденной есть десять дней на то, чтобы подать апелляцию на приговор.

Часть вторая статьи 205.2 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.