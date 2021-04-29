Фемида на здании Южного окружного военного суда. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

29 апреля 2021, 18:32

Хасанби Индреев осужден по делу о пособничестве боевикам

Военный суд вопреки позиции правозащитников признал уроженца Кабардино-Балкарии Хасанби Индреева виновным в пособничестве террористу и приговорил его к пяти годам заключения. 

Как писал "Кавказский узел", в августе 2018 года Хасанби Индреев был осужден за пособничество боевику Алиму Битокову. Учитывая время, проведенное под домашним арестом, Индреев вышел на свободу сразу после вступления приговора в законную силу. Но в ноябре 2019 года на него завели аналогичное дело - о помощи боевику Хизиру Лихову, который фигурировал и в первом деле. Второе уголовное дело Южный окружной военный суд начал рассматривать в августе 2020 года. По первому уголовному делу силовики добились самооговора под угрозой пыток отца Индреева, говорится в материале "Медиазоны".

По словам адвоката Инны Голицыной, Индреев, будучи несовершеннолетним, по указанию своего отца купил продукты Битокову и Лихову, которые прятались от силовиков в Нартане. О том, что это боевики, юноша не знал, утверждает адвокат. На момент вынесения приговора в 2018 году и следствию, и суду было известно, что Индреев помогал сразу двум людям, однако дело искусственно было разделено на два, указала защита. С этим согласен и Правозащитный центр "Мемориал"*. 

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону пришел к выводу, что Индреев знал о принадлежности Лихова к боевикам, когда помогал ему.

"Индреев <...> в период со второй декады сентября 2015 года до первой декады мая 2016 года не менее четырех раз в магазинах села Нартан Чегемского района Кабардино-Балкарии приобретал для него продукты питания и в период с первой декады мая до третьей декады июня 2016 года предоставлял ему жилое помещение для конспиративного проживания в <...> домовладении отца, содержавшегося в указанный период времени в следственном изоляторе", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда. Кроме того, в 2016 году Индреев передал Лихову спортивную сумку, добавил представитель суда.

Хасанби Индреев приговорен к пяти годам колонии общего режима. "Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Апелляционный военный суд" - добавили в пресс-службе суда.

Комментариями Хасанби Индреева и его представителей относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" следит за развитием ситуации в Кабардино-Балкарии и ведет хронику вооруженных инцидентов на территории республики. "Кавказский узел" размещает новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* организация включена Минюстом России в список иностранных агентов.

Примечание:

"Житель Ингушетии приговорен к 17 годам колонии за нападение на полицейских", "Дети уроженцев Северного Кавказа возвращены из Сирии", "14 человек задержаны в рамках дела о подготовке теракта в Кисловодске".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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