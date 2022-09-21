Уроженец Дагестана осужден за финансирование терроризма

21 сентября 2022, 13:45

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Суд приговорил уроженца Дагестана Омара Абасгаджиева к восьми годам колонии, признав его виновным в перечислении 900 рублей террористической организации.

Омар Абасгаджиев признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ и приговорен к восьми годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.

"Установлено, что 12 января 2022 года подсудимый, находясь в г.Сочи, используя платежный терминал и электронную платежную систему, осуществил денежный перевод международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* в размере 900 рублей", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, отмечается в публикации.

Омар Абасгаджиев – уроженец Дагестана, информирует сегодня "Интерфакс-Юг".

Часть 1.1 (финансирование терроризма) статьи 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности) предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

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* организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.