Приговор Кариму Бекову оставлен без изменения

02 октября 2022, 05:40

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Ставропольский краевой суд оставил без изменения приговор уроженцу Ингушетии Кариму Бекову, который ударил пенсионера в Ставрополе и был приговорен к 2,5 годам условного срока.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа суд в Ставрополе приговорил студента Карима Бекова, ударившего пенсионера за сделанное замечание, к 2,5 годам условного срока. Сторона обвинения сочла наказание слишком мягким.

Видео происшествия в Ставрополе было опубликовано в соцсетях. На нем видно, как две машины с включенной музыкой и без номеров едут по пешеходному бульвару, где гуляют люди, стоят лавочки. "Ты куда едешь, ты куда едешь?" – начал возмущаться пожилой мужчина, который находился на бульваре. Водитель первой машины вышел и ударил мужчину. После этого к конфликту подключились другие находившиеся рядом люди, они пытались вступиться за мужчину. Нападавший сел в машину и уехал после того, как прозвучало слово "полиция". Второй машины к этому моменту уже не было, следует из видео, опубликованного 11 апреля в Telegram-канале "Нетипичный Ставрополь".

Ставропольский краевой суд оставил без изменения приговор студенту Кариму Бекову, который ударил пенсионера за замечание по поводу езды на автомобиле по тротуару, пишет 30 сентября NewsTracker со ссылкой на адвоката Бекова Нарине Айрапетян.

Суд посчитал приговор Бекову справедливым, несмотря на то, что прокуратура требовала заменить 2,5 года условного срока на четыре гора реального.

Дело Бекова поступило в Ставропольский краевой суд 1 сентября. В картотеке суда указано, что "судебный акт оставлен без изменения".

Напомним, 12 апреля стало известно, что студент Северо-Кавказского федерального университета объявлен в розыск за нападение на пенсионера в Ставрополе. Пользователи дагестанских пабликов осудили нападение на пожилого мужчину. 1 мая в соцсетях была опубликована видеозапись извинения студента. На видеоролик наложен текст, в котором молодой человек назван уроженцем Ингушетии.

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