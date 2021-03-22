Два человека арестованы по делу об избиении мужчины на глазах у сына в Ставрополе

22 марта 2021, 18:47

Амирханов и Кадиев арестованы по делу о резонансном нападении на мужчину с трехлетним ребенком в Ставрополе, отчитались следователи.

"Кавказский узел" писал, что 19-летний Карин Амирханов и 21-летний Магомед Кадиев были задержаны по делу об избиении мужчины на глазах у его трехлетнего сына. По версии следствия, 17 марта в Ставрополе они поочередно били кулаком в лицо мужчину, державшего за руку сына. В результате мужчина упал вместе с ребенком, а наносившие ему удары скрылись. Потерпевший с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован. Задержанные на видео извинились за свой поступок, но пользователи соцсетей сочли извинения неискренними и призвали наказать их.

Карин Амирханов и Магомед Кадиев заподозрены в хулиганстве и умышленном причинении среднетяжелого вреда здоровью (статьи 213 и 112 Уголовного кодекса России). Следователи добились судебного решения об аресте обоих подозреваемых, сообщается сегодня на сайте Следственного управления СКР по Ставрополью.

Комментариев представителей защиты подозреваемых относительно решения суда об их аресте пока не поступало.

Нападение на прохожего в Ставрополе было совершено после того, как мужчина сделал замечание водителю машины, обрызгавшей грязью его и ребенка, пишет "Интерфакс".