Николай Каклюгин добился проверки заявления о пытках в ростовской тюремной больнице

01 сентября 2022, 13:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Следователи начали проверку заявления врача Николая Каклюгина о пытках, которым он подвергался в ростовской туберкулезной больнице ФСИН, сообщил сегодня сам Каклюгин.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарский краевой суд заменил врачу Николаю Каклюгину неотбытую часть заключения на исправительные работы. Выйдя из колонии 4 августа, Каклюгин заявил, что решил добиваться отмены обвинительного приговора по делу о хранении наркотиков.

В ноябре 2019 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Каклюгина к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в хранении наркотиков. Эти наркотики были найдены у Каклюгина в октябре 2018 года. Родственники врача считают, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело возникло в качестве мести за борьбу Каклюгина с методами лечения наркоманов в реабилитационных центрах, связанных с неопятидесятническими организациями. Задержанная в Ростове-на-Дону по другому делу полковник МВД Наталья Разумная заявляла, что ее бывшие коллеги сфальсифицировали дело Каклюгина.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ростовской области начал проверку по заявлению Николая Каклюгина, который пожаловался на незаконное помещение в психиатрическое отделение Межобластной тюремной больницы (МОТБ) №19, сообщил сам Каклюгин, извещенный об этом следователем 31 августа.

"Генпрокуратура уже проводила проверку по моей истории, выяснив – я был незаконно помещен в психиатрическое отделение тюремной больницы. Сотрудники ФСИН пока отделались небольшими административными штрафами. Я добиваюсь возбуждения уголовного дела, но все время поступали отписки", - рассказал Николай Каклюгин изданию "Кавказ. Реалии"*.

Каклюгин до вынесения приговора неоднократно голодал, протестуя против тенденциозности следствия. В феврале 2020 года он проводил голодовку в карцере, требуя срочной врачебной помощи и болеутоляющих лекарств. После пребывания в карцере Николай Каклюгин был помещен в МОТБ-19 ГУ ФСИН по Ростовской области в связи с серьезными проблемами со здоровьем, сообщил 18 февраля "Кавказскому узлу" отец осужденного Владимир Каклюгин.

"Известно, что СУ СК РФ по Ростовской области начало проверку по обращениям 62 осужденных, получивших различной степени тяжести телесные и психические травмы в психоневрологическом отделении… МОТБ-19. Однако я не был ни разу допрошен ни в статусе потерпевшего, ни в каком другом", - цитирует сегодня издание заявление Каклюгина. По словам осужденного, в больнице к нему пытались применить недозволенные методы лечения, пишет издание.

Информация о начале проверки по заявлению Каклюгина не опубликована по состоянию на 12.57 мск на сайте Управления СКР по Ростовской области.

Напомним, в ноябре 2020 года после гибели осужденного, проходившего лечение в ростовской МОТБ-19, было возбуждено уголовное дело по статье о причинении телесных повреждений, повлекших смерть. По данным Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), попавших на лечение в эту больницу осужденных неделями держали привязанными к кровати, избивали, плохо кормили, списывали деньги с их личных счетов. К декабрю 2020 года в ОНК Ростовской области поступили жалобы на неприемлемые условия содержания в тюремной больнице 21 осужденного, трое из которых умерли. В ноябре 2021 года ОНК Ростовской области отчиталась, что в связи с пытками и смертью заключенных в туберкулезной больнице, показания дали 62 потерпевших, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

В мае 2022 года Ленинский райсуд Ростова-на-Дону отправил под домашний арест бывшего замначальника МОТБ №19 Александра Ляха, подозреваемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он принимал участие в организации системы пыток заключенных, которые проходили лечение в МОТБ-19.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Жители Юга России также могут присылать нам сообщения с помощью SMS-сервиса +7 903 767 6060.

* включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.