Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / Югополис

11 октября 2019, 15:19

Двое кубанских силовиков оказались под судом за избиение задержанного

Передано в суд дело двух армавирских полицейских, которые в ответ на просьбу отпустить в туалет избили задержанного до разрыва мочевого пузыря. Один из обвиняемых пытался скрыться, но был пойман.

Как писал "Кавказский узел", задержанный был избит 3 марта. Следствие квалифицировало причиненный его здоровью вред как тяжкий. По этому делу был арестован 21-летний силовик, его 41-летнего коллегу объявили в федеральной розыск.

Расследование дела завершено, дело против обоих обвиняемых передано в суд в Армавире, отчиталось сегодня следствие. "На период следствия в отношении обвиняемых были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, которые действуют в настоящее время", - говорится в сообщении на сайте управления Следкома по Краснодарскому краю.

Обвиняемого, объявленного в розыск, задержали еще в конце мая, информировала сегодня "Юга". Оба силовика были уволены в апреле "в связи с проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел", со ссылкой на краевой главк МВД сообщили сегодня "Кубанские новости".

Силовикам предъявлено обвинение по статьям о превышении должностных полномочий с применением насилия и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц. Часть 3 ст. 286 УК России предусматривает от трех до 10 лет заключения, ч. 3 ст. 111 – до 12 лет.

Примечание:

"Фильм о пытках анапчан вызвал недовольство силовиков", "Правозащитники убедили Следком возобновить дело о смерти жителя Анапы", "Следователь наказан за отказы расследовать избиение сочинца".

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