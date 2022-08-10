10 августа 2022, 03:45

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Идея о туре по местам тренировок Хабиба Нурмагомедова вызвала споры в соцсетях

Минтуризма Дагестана решило организовать туристический маршрут по местам тренировок Хабиба Нурмагомедова. Одни пользователи соцсетей обрадовались такой новости, другие указали на необходимость улучшить инфраструктуру существующих туристических маршрутов и состояние дорог.

Как писал "Кавказский узел", власти Дагестана ранее заявили о росте числа туристов в регионе, указав, что в 2021 году республику впервые посетили более одного миллиона туристов. В республике также открываются новые туристические маршруты. Так, в июне Кизлярский коньячный завод начал проводить экскурсии, на которых туристы могут ознакомиться с полным циклом производства алкогольных напитков, посетить единственный в России музей коньяка и продегустировать продукцию. 14 мая правительство Дагестана сообщило, что новый туристический объект "Нокъо", состоящий из трех рукотворных пещер, дополнит другие популярные у туристов места в районе Сулакского каньона.

О том, что в Дагестане планируется организовать туристические маршруты по местам, где жили и тренировались знаменитые спортсмены, сообщила заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам республики Анна Безрукова. По ее словам, в том числе будет создан маршрут по местам, где тренировался обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. 24 октября 2020 года он победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру, объяснив это данным матери обещанием. Объявление Нурмагомедова о завершении карьеры официально было подтверждено 19 марта 2021 года, говорится в биографии Хабиба Нурмагомедова, подготовленной "Кавказским узлом".

«Дагестан - это кузница олимпийцев в вольной борьбе. В этом направлении у нас есть идеи о формировании неких олимпийских маршрутов, то есть будут формироваться маршруты по местам рождения олимпийцев. Сейчас пользуются популярностью места, где тренировался Хабиб Нурмагомедов, Абдулрашид Садулаев. <> Маршруты уже хаотично сами создаются, потому что самостоятельные туристы находят, где родился Хабиб Нурмагомедов, приезжают туда», - рассказала Анна Безрукова, слова которой приводит 9 августа ТАСС.

По словам Безруковой, ведомство ищет туроператора, который займется организацией поездок туристов по таким маршрутам. Как только он будет определен, министерство туризма и народных художественных промыслов совместно с министерством спорта и знаменитыми спортсменами начнут проработку маршрутов. «По большому счету они все уезжают тренироваться к себе в села и начинали свою спортивную карьеру у себя в селах. Наверное, климат тоже повлиял на то, что они стали успешными, рельеф [Дагестана] сам по себе очень сложный - каждый день бегают и дышат свежим воздухом, пересекают сложную местность. <> Есть такая тенденция - тренеры, которые работают с детьми в других регионах, делают сами себе такие сборы для своих воспитанников, приезжают в Дагестан именно в те места, где воспитывались наши спортсмены», - добавила Безрукова.



Посетители дагестанских страниц в соцсетях обсудили планы чиновников.

На странице Instagram* region05.ru (191 тысяча подписчиков) публикация новости за 15 часов собрала 29 комментариев и 224 отметки "Нравится". Многие не одобрили идею такого туристического маршрута.

"Где я ремонты делал - тоже можно было бы туристические туры организовать", - пошутил gabibullaaaa. "Вы бы лучше на существующих маршрутах для туристов организовали туалеты и следили за ценами, которые в Турецком "шарманшейхе" не увидишь. Нормально готовить блюда ещё не научились, а цены - многие приезжие жалуются", - заметил muslim6869. "Никому не нужно и не интересно", - считает mado_sugarfree. "Глупость какая то... Окультурьте хотя бы то, что уже есть", - сердится zari_pat_m.

"Речь не идет о паломничестве. К примеру, взять таких спортсменов, как Арнольд [Шварцнеггер] - в деревне Таль стоит памятник, многие посещают. Или зал, где тренировался Тайсон, где обучались многие именитые спортсмены. Абсолютно нормально, и мотивация к спорту", - объясняет _r8_111777. "Вы Хабиба с Тайсоном сравниваете? )))",- удивляется ibragimova050505.

"В Дагестан едут не из-за Хабиба, а из-за красивой природы Дагестана! И красиво не только там, где родился Хабиб, но и в других уголках Дагестана! Терпеть не могу подлиз! Люди спортзалы не видели, что ли?! И прежде чем придумать маршруты для приезжих, вы уж лучше займитесь дорогами, очень много времени сидим в пробках, тем более в такую жару", - негодует fvmila.

На странице «ВКонтакте» "BEST of MMA", у которой 72 тысячи просмотров, новость менее, чем за сутки собрала 73 214 просмотра и 296 комментариев. Здесь также часть пользователей не оценили привлекательность идеи Минтуризма Дагестана.

"Нездоровый движ какой-то", - заметил Аслан Албегов. "Перебор", - согласился Ибрагим Дзейтов. "Лучше б развивали туризм для Каспийского моря, там инфраструктуру сделать только надо", - указал Андрей Бешенный. "Больше гордиться нечем же?! ... Дороги и ограждения нужны.. Вторая машина с туристами падает с обрыва, дети погибли", - написал Руслан Мусаев.

Но тут также нашлись и сторонники организации такого тура. "В Дагестане красота неописуемая, а Хабиб может стать хорошей рекламой для этих мест. Почему бы и нет? Если от этого никому плохо не станет, смысл стонать в комментах? Кому-то может и интересно будет", - считает Алибек Жаксылыков.

На странице паблика "Республика Дагестан" в соцсети «ВКонтакте» за 13 часов новость собрала 3 349 просмотров и 6 комментариев. Комментаторы здесь к идее дагестанского Минтуризма отнеслись отрицательно. "А облагораживать побережье, подъезды к морю и вообще субсидировать развитие туризма никто не желает? Также города приводить в порядок, дороги, коммуникации и так далее? Хочется реальных проектов, а не всякие басни!" - в частности, написал Заур Абасов.

Напомним, 18 апреля глава Дагестана Сергей Меликов поручил главам муниципальных образований взять под личный контроль решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туристических объектов в регионе. На решение этих проблем власти решили выделить 60 миллионов рублей.

"Кавказский узел" писал также, что сервис "Яндекс. Путешествия" запустил проект "Туры в культуры", посвященный культуре и традициям разных народов России. В проекте собран уникальный контент, раскрывающий своеобразие народа через тексты, музыку и графику, указали его авторы. По мнению аналитиков из Калмыкии, проект будет способствовать росту интереса туристов к республике и ее культуре, но для более полного представления о ней информацию следует дополнить.

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