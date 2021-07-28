Хабиб Нурмагомедов. Фото Администрация Президента РФ https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Khabib_Nurmagomedov

28 июля 2021, 11:00

Хабиб Нурмагомедов возглавил российский рейтинг звезд Forbes

Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обошел всех других российских знаменитостей по упоминаемости в СМИ и числу подписчиков в соцсетях, подсчитал Forbes.

Рейтинг "Главные российские знаменитости 2021" составлен, исходя из двух основных факторов: доходов звезд и их популярности. По уровню доходов Нурмагомедов уступил лишь хоккеисту Александру Овечкину, и то ненамного - 12,2 миллиона долларов у Овечкина против 12 миллионов у Хабиба. Боец стал абсолютным лидером по числу подписчиков в Instagram и YouTube (29,2 миллиона) и упоминаниям в СМИ (103389). Рейтинг учитывал также число упоминаний в соцсетях, и тут Нурмагомедов оказался десятым: 852,3 тысячи против четырех миллионов у лидера по этому параметру. Всего в рейтинге 50 персон. 

В июле Хабиба Нурмагомедова признали лучшим бойцом года в MMA по версии ESPN ESPYS Awards. В этом же году в Объединенных Арабских Эмиратах начались продажи щелочной воды премиум-класса PH Top by Khabib, которую планируется поставлять во все страны Персидского залива, сообщил сегодня Forbes.

Спортивную карьеру Хабиб Нурмагомедов уже завершил, хотя в мае глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ему провести бой с чеченским спортсменом за беспрецедентный для России гонорар в шесть миллионов долларов. Хабиб вызов на бой проигнорировал.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. 24 октября 2020 года он победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру, объяснив это данным матери обещанием. Объявление Нурмагомедова о завершении карьеры официально было подтверждено 19 марта 2021 года, говорится в биографии Хабиба Нурмагомедова, подготовленной "Кавказским узлом".

Примечание:

"Дорогой подарок Кадырова дагестанскому блогеру вызвал критику в соцсети", "Пользователи соцсетей оценили сдержанную реакцию Хабиба на слова Кадырова", "Хабиб отказался от визита в Абхазию из-за угрозы санкций".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 июля 2021, 12:48

28 июля 2021, 12:12

  • Азербайджан обвинил Армению в нарушении перемирия

    При посредничестве России заключена договоренность о прекращении огня на границе, но Армения нарушает перемирие, заявило Минобороны Азербайджана. Перемирие соблюдается, настаивает армянское военное ведомство.

28 июля 2021, 11:51

  • Власти Сочи запретили строительство многоэтажек

    На два года введен мораторий на выдачу разрешения на строительство многоэтажных домов, разрешения на строительство частных домов будут выдаваться с ограничениями, сообщило сегодня горсобрание Сочи.

28 июля 2021, 10:01

28 июля 2021, 09:10

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи