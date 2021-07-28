Хабиб Нурмагомедов возглавил российский рейтинг звезд Forbes

28 июля 2021, 11:00

Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обошел всех других российских знаменитостей по упоминаемости в СМИ и числу подписчиков в соцсетях, подсчитал Forbes.

Рейтинг "Главные российские знаменитости 2021" составлен, исходя из двух основных факторов: доходов звезд и их популярности. По уровню доходов Нурмагомедов уступил лишь хоккеисту Александру Овечкину, и то ненамного - 12,2 миллиона долларов у Овечкина против 12 миллионов у Хабиба. Боец стал абсолютным лидером по числу подписчиков в Instagram и YouTube (29,2 миллиона) и упоминаниям в СМИ (103389). Рейтинг учитывал также число упоминаний в соцсетях, и тут Нурмагомедов оказался десятым: 852,3 тысячи против четырех миллионов у лидера по этому параметру. Всего в рейтинге 50 персон.

В июле Хабиба Нурмагомедова признали лучшим бойцом года в MMA по версии ESPN ESPYS Awards. В этом же году в Объединенных Арабских Эмиратах начались продажи щелочной воды премиум-класса PH Top by Khabib, которую планируется поставлять во все страны Персидского залива, сообщил сегодня Forbes.

Спортивную карьеру Хабиб Нурмагомедов уже завершил, хотя в мае глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ему провести бой с чеченским спортсменом за беспрецедентный для России гонорар в шесть миллионов долларов. Хабиб вызов на бой проигнорировал.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. 24 октября 2020 года он победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру, объяснив это данным матери обещанием. Объявление Нурмагомедова о завершении карьеры официально было подтверждено 19 марта 2021 года, говорится в биографии Хабиба Нурмагомедова, подготовленной "Кавказским узлом".