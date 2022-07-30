Абхазские активисты прекратили голодовку на фоне поддержки оппозиции

30 июля 2022, 16:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Джансух Адлейба, Вадим Мархолия и Даур Гунба заявили, что прекращают голодовку и переходят к другим формам протеста. Акция активистов помогла привлечь внимание общества к вопросу передачи России госдачи "Пицунда", заявил представитель оппозиции Адруг Ардзинба.

Как писал "Кавказский узел", активист Джансух Адлейба 22 июля начал на площади Свободы в Сухуме голодовку с требованиями снизить цены на топливо и предотвратить передачу абхазских земель России. К его акции в тот же день присоединился ветеран войны 1992 года Вадим Мархолия. Утром 25 июля к ним примкнул инвалид войны 1992-1993 годов Даур Гунба. За пять дней акции протеста более 10 тысяч человек подписались под требованием снизить в Абхазии цену на бензин, однако власти не отреагировали на акцию протеста. 29 июля представители властей не пришли на созванный Адлейбой народный сход по вопросу передачи России госдачи "Пицунда". Активисты заявили, что переходят к сухой голодовке с требованием отставки правительства.

Сегодня к активистам, которые объявили сухую голодовку пришли представители оппозиции, чтобы уговорить их прекратить акцию и перейти к другим формам протеста, сообщил Telegram-канал DNews Абхазия.

После встречи с председателем республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 – 1993 годов "Аруаа" Тимуром Гулией, бывшим кандидатом в президенты на выборах 2020 года, председателем "Абхазского народного движения" Адгуром Ардзинбой и другими представителями оппозиции, Джансух Адлейба заявил, что участники акции решили прекратить голодовку. "Мы видим, что мы не одни, что есть гражданское общество, которое думает также, как и мы. Мы чувствуем поддержку, мы видим единомышленников. Мы видим, что то, за что мы голодали, что это не напрасно, не зря. К нам обратились с просьбой (прекратить акцию) и мы тоже считаем, что данную акцию необходимо прекратить, так как у нас тоже семьи, не будем будоражить общество. На мой взгляд, шаг к достижению цели уже сделан - уже есть противостояние. (...) В связи с этим мы считаем необходимым прекратить данную акцию и действовать уже на других площадках", - следует из видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Respublika/Республика.

Адгур Ардзинба указал, что по вопросу передачи госдачи "Пицунда" необходимо консолидировать все гражданское общество. "По вопросу пицундской дачи - это уже большая победа, я считаю. У исполнительной власти был план - проголосовать на комитете, вынести на обсуждение и ратифицировать. Но вот эта волна общественного возмущения не позволила власти реализовать свой план. Но это не значит, что они от них отказались. Есть и много других планов - по энергетике, по недвижимости (...). Поэтому нам нужно консолидировать все патриотические силы, все гражданское общество", - следует из видео, опубликованного сегодня в Telegram-канале Ардзинбы.

Он поблагодарил участников акции за то. что помогли привлечь внимание к вопросу о передаче земель России."Вы втроём показали не только абхазскому народу, но и всему миру, что в Абхазии есть люди и они никуда не делись, которые свою собственную жизнь готовы отдать и в мирное время за свою Родину. Я считаю, что вы внесли огромный вклад в нашу историю и в наше настоящее", - указал Ардзинба.

"Кавказский узел" также писал, что с 13 июня Джансух Адлейба проводил голодовку, требуя от правительства Абхазии снизить цены на автомобильное топливо. 28 июня он прекратил голодовку после того, как в администрации президента пообещали, что в течение двух недель цены будут снижены. 4 июля на встрече с президентом Адлейба согласился, что топливные компании не смогут моментально снизить цены, при этом Аслан Бжания пообещал, что цены снизятся в течение первой половины июля. Новую акцию протеста активист обосновал тем, что цены на бензин и дизтопливо в Абхазии так и не сравнялись с ценами в России.

Джансух Адлейба проводил голодовку на главной сухумской площади – Свободы. При входе в примыкающий к площади сквер он поставил палатку, в которой ночевал. Днем он сидел на садовой скамейке и общался с друзьями и единомышленниками, сообщил 15 июня "Кавказ. Реалии"*

21 июля парламент Абхазии попросил Конституционный суд проверить на соответствие закону подписанное в начале года соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Часть абхазских политиков указала на недопустимость отчуждения народного имущества, а другая часть подчеркнула, что соглашение не предусматривает передачу в собственность России земли Абхазии. В тот же день встреча Аслана Бжании с жителями села Мачара Гульрипшского района Абхазии завершилась досрочно в связи с конфликтом собравшихся с президентом Абхазии. Причиной конфликта стал вопрос Джансуха Адлейбы о соглашении по передаче госдачи "Пицунда" России.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.