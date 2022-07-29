Участники акции протеста в Абхазии потребовали отставки правительства

29 июля 2022, 21:24

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Руководство Абхазии проигнорировало объявленный сегодня в Сухуме народный сход против передачи госдачи "Пицунда" России. Участники голодовки в связи этим выдвинули требование об отставке правительства и объявили об отказе от воды.

Как писал "Кавказский узел", активист Джансух Адлейба начал 22 июля на площади Свободы в Сухуме голодовку с требованиями снизить цены на топливо и предотвратить передачу абхазских земель России. К его акции в тот же день присоединился ветеран войны 1992 года Вадим Мархолия. Утром 25 июля к ним примкнул инвалид войны 1992-1993 годов Даур Гунба. За пять дней акции протеста более 10 тысяч человек подписались под требованием снизить в Абхазии цену на бензин, однако власти не отреагировали на акцию протеста. Участники голодовки сообщили, что отказались от наблюдения врачей и чувствуют себя нормально.

Абхазский активист Джансух Адлейба и инвалиды войны 1992-1993 годов Вадим Мархолия и Заур Гунба, которые проводят голодовку на в Сухуме, отказались от воды и изменили свои требования, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Адлейба.

По его словам, власти с полным безразличием отнеслись к объявленному им на сегодня народному сходу. Представители властей не только не пришли на переговоры, но даже не предприняли никаких мер по сосредоточению силовиков на площади, где проходит акция и был намечен сход. "Мы объявляем сухую голодовку и требуем отставки правительства. Нас обманули все ветви власти, нарушая Конституцию", - заявил он. Активист также добавил, что голодающие вылили всю воду и требуют постоянного врачебного наблюдения.

Объявляя голодовку, Джансух Адлейба потребовал отставки "всего правительства, всех ветвей власти - исполнительной, законодательной и судебной", следует из видеозаписи, размещенной сегодня в Telegram-канале Respublika/Республика.

На сход, по словам Адлейбы, пришли около 300 человек. "Никакой резолюции принято не было — мы объявили о начале сухой голодовки и люди поддержали нас", - подчеркнул он.

Акцией интересуются как местные жители, так и туристы, но последние составляют меньшинство, добавил активист. "Местных жителей это затрагивает, а туристы обычно пробегают мимо, и лишь иногда интересуются - что это происходит", - рассказал Адлейба.

"Кавказский узел" также писал, что с 13 июня Джансух Адлейба проводил голодовку, требуя от правительства Абхазии снизить цены на автомобильное топливо. 28 июня он прекратил голодовку после того, как в администрации президента пообещали, что в течение двух недель цены будут снижены. 4 июля на встрече с президентом Адлейба согласился, что топливные компании не смогут моментально снизить цены, при этом Аслан Бжания пообещал, что цены снизятся в течение первой половины июля. Новую акцию протеста активист обосновал тем, что цены на бензин и дизтопливо в Абхазии так и не сравнялись с ценами в России.

Джансух Адлейба проводил голодовку на главной сухумской площади – Свободы. При входе в примыкающий к площади сквер он поставил палатку, в которой ночевал. Днем он сидел на садовой скамейке и общался с друзьями и единомышленниками, сообщил 15 июня "Кавказ. Реалии"*

21 июля парламент Абхазии попросил Конституционный суд проверить на соответствие закону подписанное в начале года соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Часть абхазских политиков указала на недопустимость отчуждения народного имущества, а другая часть подчеркнула, что соглашение не предусматривает передачу в собственность России земли Абхазии. В тот же день встреча Аслана Бжании с жителями села Мачара Гульрипшского района Абхазии завершилась досрочно в связи с конфликтом собравшихся с президентом Абхазии. Причиной конфликта стал вопрос Джансуха Адлейбы о соглашении по передаче госдачи "Пицунда" России.

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