Джансух Адлейба объявил голодовку после конфликта с Бжанией

22 июля 2022, 19:03

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист Джансух Адлейба начал сегодня на площади Свободы в Сухуме голодовку с требованиями снизить цены на топливо и предотвратить передачу абхазских земель России. К акции присоединился и ветеран войны 1992 года Вадим Мархолия.

Как писал "Кавказский узел", 13 июня стало известно, что активист Джансух Адлейба объявил голодовку на площади в Сухуме, требуя от правительства снизить цены на автомобильное топливо. 27 июня Адлейба пригласил жителей Абхазии собраться 28 июня на митинг и потребовал встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией, но после состоявшейся утром 28 июня встречи с ним активист продолжил голодовку. Адлейба вечером 28 июня прекратил голодовку после того, как в администрации президента пообещали, что в течение двух недель в Абхазии будут снижены цены на топливо. 4 июля на встрече с президентом Адлейба согласился, что топливные компании не смогут моментально снизить цены, при этом Бжания пообещал, что цены снизятся в течение первой половины июля.

Джансух Адлейба сегодня начал голодовку в знак протеста против того, что цены на бензин и дизтопливо в Абхазии не сравнялись с ценами в России, а также - в знак протеста против передачи в собственность России госдач в Пицунде.

"Сегодня, 22 июля, мы возобновляем акцию голодовки. К основному требованию о снижении цен на топливо до показателей годичной давности добавилось еще два требования: прекратить продажу, отчуждение, наших земель, объектов, инженерных сооружений и прекратить передачу в собственность наших объектов неизвестным инвесторам под прикрытием инвестпрограммы", - заявил сегодня на площади Свободы в Сухуме Адлейба.

К голодовке Джансуха Адлейбы присоединился также еще один человек - ветеран войны 1992 года Вадим Мархолия. Также Адлейба попросил людей проявлять активность и подписать петицию с требованием выполнить изложенных требований, под которой "собрано более 10 тысяч подписей", следует из видеозаписи, опубликованной сегодня в Telegram-канале AMPA – life comment.

Жители Абхазии, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" отметили, что отчасти это требование о снижении цен на нефтепродукты выполнено. “Есть разные сети в Абхазии. Например, "Подорожник", где цены самые высокие. Есть АЗИД, где цены лишь немного выше, чем в России. Но есть и мелкие заправочные станции, которые не принадлежат большим сетям. Там порой можно заправиться по цене, которая почти равна той, которая в Сочи”, - сказал житель Абхазии Адгур Ашуба.

Жительница Абхазии Амра Бебия выразила опасения за здоровье активиста. "В любом случае, Джансуху не придется долго голодать по поводу бензина - Анкваб итак обещал, что после первого августа цены сравняются с российскими. Но проблема в том, что он объявил сухую голодовку - это может быть опасно", - заявила она.

О намерении объявить именно сухую голодовку Джансух Адлейба сообщил 20 июля, проинформировала "Нужная газета".

21 июля встреча Аслана Бжании с жителями села Мачара Гульрипшского района Абхазии завершилась досрочно в связи с конфликтом собравшихся с президентом Абхазии. Причиной конфликта стал вопрос активиста Джансуха Адлейбы о подписанном в начале года соглашении по передаче госдачи "Пицунда" России.

После конфликта в Мачаре задержанных и пострадавших нет, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД Абхазии. "Задержан никто не был, это обычная работа по линии общественного порядка”, - отметили в ведомстве.

Эта тема вызвала широкие споры в Абхазии, поскольку не совсем понятно, кто выступил инициатором этой сделки - российская или абхазская сторона, указал координатор партнерства "Абхазские проекты" и блогер Кирилл Базилевский. "Практические действия по ратификации Соглашения о передаче Абхазией Российской Федерации в собственность комплекса государственных дач в Пицундо-Мюссерском заповеднике площадью 186 гектаров вызвали резкую критику со стороны абхазской общественности и политических оппонентов действующей власти. Многим в Абхазии кажется, что столь важный вопрос был в очередной раз решен кулуарно, что передача в собственность имущественного комплекса противоречит интересам республики, что это замаскированная продажа земли (пусть недвижимость и передается российскому государству) одной из лучшей частей абхазского побережья”, - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Россия арендует Пицундскую госдачу в рамках соглашения от 1995 года, заключенном между властями Абхазии и главным управлением охраны России. В январе 2022 года было подписано новое соглашение, парламент Абхазии его до сих пор не одобрил, проинформировал 21 июля "Коммерсант".

"Кавказский узел" также писал, что парламент Абхазии попросил Конституционный суд проверить на соответствие закону соглашение о передаче России госдачи в Пицунде. Часть абхазских политиков указала на недопустимость отчуждения народного имущества, а другая часть подчеркнула, что соглашение не предусматривает передачу в собственность России земли Абхазии.

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