Глава Упрдор "Каспий" получил восемь лет колонии

17 мая 2022, 12:26

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Суд в Астрахани признал виновными в вымогательстве взяток бывшего руководителя ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий", бывшего начальника отдела размещения государственных заказов и еще двух человек.

"Кавказский узел" писал, что в августе 2020 года директор филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" в Дагестане Магомедрасул Омаров получил девять лет колонии по делу о взяточничестве и отмывании денег.

Кировский районный суд Астрахани признал виновным в вымогательстве взяток на сумму 5,5 млн рублей бывшего руководителя ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Каспий", бывшего начальника отдела размещения госзаказов и двух содействовавших граждан, сообщили в Управлении ФСБ России.

"Суд признал фигурантов виновными и назначил бывшему начальнику отдела размещения государственных заказов и экс-руководителю ФКУ Упрдор "Каспий" наказание - 8 лет в колонии строгого режима. Двум другим фигурантам - 4,5 и 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс".

По версии следствия и суда, осужденные за вознаграждение обеспечивали победу в конкурсах аффилированным подрядным организациям для заключения с ними госконтрактов на ремонт объектов дорожной инфраструктуры федерального значения. Сумма незаконно полученных средств - 5,5 млн рублей. Осужденные были признаны виновными по части 6 статьи 290 УК России (вымогательство взятки должностными лицами за незаконные действия организованной группой в особо крупном размере), уточнили в ФСБ.

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