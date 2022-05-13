Высокопоставленные элистинские чиновники осуждены за мошенничество

13 мая 2022, 16:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд признал бывшего главу Элисты Вячеслава Намруева виновным в мошенничестве с земельными участками и приговорил его к двум годам колонии. Вместе с Намруевым осуждены два бывших члена горсобрания.

Как писал "Кавказский узел", бывший мэр Элисты Вячеслав Намруев в ноябре 2019 года был задержан и арестован по подозрению в получении земельного участка в качестве взятки. Его предполагаемого сообщника, бывшего депутата горсобрания Игоря Мальмакова, суд отправил под домашний арест.

Вячеслав Намруев возглавлял мэрию Элисты с 2010 года по сентябрь 2019 года. По первоначальной версии следствия, Намруев и Мальмаков получили участок площадью 418 квадратных метров за то, что Намруев содействовал изменениям в генплане и в правилах землепользования и застройки Элисты. Дело было возбуждено по статье о получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Суд признал бывшего главу Элисты виновным в мошенничестве и приговорил его к двум годам колонии общего режима, сообщило сегодня управление СКР по Калмыкии. Виновными в мошенничестве признаны также бывший депутат горсобрания и руководитель аппарата горсобрания. Депутат приговорен к полутора годам колонии, руководитель аппарата – к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год.

Суд пришел к выводу, что чиновники за помощь юридическим и физическим лицам в изменении категории земель "неоднократно получали от них вознаграждения в виде частей данных земельных участков". "Своими действиями они причинили муниципальному образованию ущерб в размере около 400 тысяч рублей. Кроме того, бывший глава г. Элисты, используя свое служебное положение, организовал отчуждение по заниженной стоимости находящегося в муниципальной собственности автомобиля «Тойота Камри», причинив ущерб 110 тысяч рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Иск прокурора о возмещении ущерба удовлетворен, отмечается в публикации о приговоре, размещенной сегодня на сайте прокуратуры Калмыкии.

Имена осужденных не названы в сообщениях ведомств. Информированный источник подтвердил, что осужденный экс-глава Элисты - Вячеслав Намруев, пишет сегодня "Интерфакс".

Часть 3 статьи 159 УК РФ, по которой осуждены чиновники, предусматривает до шести лет лишения свободы.

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