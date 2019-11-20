Бывший глава Элисты Вячеслав Намруев. Фото: портал правительства Республики Крым Бахчисарайский район https://bahch.rk.gov.ru

20 ноября 2019, 14:59

Суд в Элисте арестовал Вячеслава Намруева

Бывший глава Элисты Вячеслав Намруев, подозреваемый по делу о получении земли в качестве взятки, помещен под стражу. Бывшего депутата горсобрания Игоря Мальмакова суд отправил под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября следователи сообщили о задержании Намруева по делу о получении взятки в виде земельного участка. Вместе с ним был задержан бывший депутат элистинского горсобрания Игорь Мальмаков.

По версии следствия, в период с декабря 2017 по май 2018 года  Намруев, действуя по предварительному сговору с Мальмаковым, получил участок площадью 418 квадратных метров. Земля была передана ему в качестве взятки за то, что он посодействовал внесению изменений в генплан Элисты, а также в Правила землепользования и застройки города, утверждают следователи. Уголовное дело в отношении Намруева и Мальмакова возбуждено по статье о получении главой органа местного самоуправления взятки в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Элистинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Намруева, сообщило сегодня Следственное управление  Следственного комитета по Калмыкии на своем сайте. Суд также принял решение поместить Мальмакова под домашний арест, отмечает ведомство. 

Намруев занимал должность мэра Элисты с 2010 года, в сентябре этого года его полномочия закончились, сообщил ТАСС. Сайт Элистинского горсуда оказался недоступен по состоянию на 14.40 мск сегодня.

Напомним, что 9 ноября бывший глава столицы Калмыкии был также заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он в 2014-2015 годах передал родственнику иномарку из муниципальной собственности.

Примечание:

"Глава калмыцкого Минздрава заподозрен в махинациях при ремонте онкодиспансера", "Суд смягчил наказание вице-премьеру Калмыкии", "Суд вернул 2,2 миллиона воспитанникам интерната в Элисте".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

20 ноября 2019, 16:01

20 ноября 2019, 14:28

20 ноября 2019, 13:28

20 ноября 2019, 12:36

20 ноября 2019, 11:34

  • Дело Магомедрасула Омарова передано в суд

    Завершено расследование дела бывшего директора филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасула Омарова, отчиталось сегодня следствие. Рассматривать дело будет Советский райсуд Махачкалы, сообщила прокуратура.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи