Суд в Элисте арестовал Вячеслава Намруева

20 ноября 2019, 14:59

Бывший глава Элисты Вячеслав Намруев, подозреваемый по делу о получении земли в качестве взятки, помещен под стражу. Бывшего депутата горсобрания Игоря Мальмакова суд отправил под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября следователи сообщили о задержании Намруева по делу о получении взятки в виде земельного участка. Вместе с ним был задержан бывший депутат элистинского горсобрания Игорь Мальмаков.

По версии следствия, в период с декабря 2017 по май 2018 года Намруев, действуя по предварительному сговору с Мальмаковым, получил участок площадью 418 квадратных метров. Земля была передана ему в качестве взятки за то, что он посодействовал внесению изменений в генплан Элисты, а также в Правила землепользования и застройки города, утверждают следователи. Уголовное дело в отношении Намруева и Мальмакова возбуждено по статье о получении главой органа местного самоуправления взятки в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Элистинский городской суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Намруева, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Калмыкии на своем сайте. Суд также принял решение поместить Мальмакова под домашний арест, отмечает ведомство.

Намруев занимал должность мэра Элисты с 2010 года, в сентябре этого года его полномочия закончились, сообщил ТАСС. Сайт Элистинского горсуда оказался недоступен по состоянию на 14.40 мск сегодня.

Напомним, что 9 ноября бывший глава столицы Калмыкии был также заподозрен в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он в 2014-2015 годах передал родственнику иномарку из муниципальной собственности.