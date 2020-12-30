Приговор Магомедрасулу Омарову оставлен в силе

30 декабря 2020, 19:20

Верховный суд Дагестана оставил без изменения приговор директору филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасулу Омарову, осужденному по делу о взяточничестве и отмывании денег.

Как писал "Кавказский узел", Магомедрасул Омаров был задержан и заключен под стражу в сентябре 2018 года. Впоследствии арест неоднократно продлевался. В ноябре 2019 года дело Омарова было передано на рассмотрение в Советский райсуд Махачкалы. 18 августа суд признал Омарова виновным во взяточничестве и отмывании средств и приговорил к девяти годам колонии строгого режима. При этом ему был засчитан срок ареста с 4 сентября 2018 года.

Согласно приговору, в 2017 году Омаров, руководя филиалом Упрдор "Каспий", через посредника потребовал от одной из компаний 680 миллионов рублей за подписание документов по госконтракту. Он успел получить 60 млн рублей, которые были оформлены по фиктивным договорам займа между компанией и подконтрольным Омарову ООО "ДСК-2". "В целях легализации части полученных в качестве взятки денежных средств, руководитель филиала через подконтрольное ему ООО "ДСК № 2" приобрел специальную технику на сумму 40 млн рублей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Омаров не признал своей вины. Все заседания по этому делу проходили в закрытом режиме. В пресс-службе Верховного суда Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что гражданских исков по делу заявлено не было, Омаровым ущерб потерпевшей стороне был полностью возмещен. Однако прокуратура не согласилась с решением суда и внесла апелляционное представление с просьбой назначить Омарову более строгое наказание.

Защитники осужденного также обжаловали приговор, считая его незаконным, - они настаивали на полном оправдании Омарова, сказал представитель Верховного суда Дагестана.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Дагестана, изучив доводы апелляционных представлений и жалоб, устранив допущенные процессуальные нарушения, пришла к выводу о верности выводов суда первой инстанции. Указав, что оснований отмены решения районного суда не имеется, суд и определил оставить наказание, назначенное экс-руководителю, без изменения", - цитирует сегодня пресс-службу Верховного суда республики РИА "Дагестан".

Обвинение настаивало на том, что Магомедрасул Омаров получил 60 млн рублей за содействие в оплате госконтракта на сумму 2,7 млрд рублей. Адвокаты Омарова утверждают, что эти деньги были потрачены "ДСК-2" на приобретение асфальтоукладчиков. Защита заявляла, что следствие не предоставило ни одного подтверждения перечисления средств со счетов "ДСК-2" на счет Омарова. "Наш подзащитный к этой организации никакого отношения не имеет, он не учредитель и не соучредитель этой компании. Факты хищения не подтверждены", - заявляла суду адвокат Шахрузат Нурадинова.

"Кавказский узел" отслеживает новости о проверках в министерствах и ведомствах Дагестана, которые сопровождаются увольнением чиновников, на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".