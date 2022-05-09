Элистинцы раскритиковали идею присвоить улице города имя Александра Захарченко

09 мая 2022, 22:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Одна из улиц Элисты будет названа именем бывшего главы ДНР Александра Захарченко в ответ на инициативу увековечить в Мариуполе имя погибшего на Донбассе уроженца Калмыкии Андрея Кунакова, сообщил глава республики. Называть улицы в регионе нужно в честь героев из числа местных жителей, заявили критики идеи.

Как писал "Кавказский узел", 2 мая глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Элисты майор Андрей Кунаков. Он стал пятым военнослужащим из Калмыкии, чью гибель на Украине подтвердили власти региона.

О том, что «в ближайшее время в Элисте появится улица, названная в честь Александра Захарченко, первого главы Донецкой народной республики, возглавлявшего ДНР с 2014 года и до своей гибели в 2018 году», Бату Хасиков сообщил сегодня в своем Telegram-канале. Увековечить имя одного из погибших на Донбассе ополченцев путем голосования предложили «общественники», уточнил Хасиков, и добавил, что сегодня завершилось голосование по предложению «увековечить одного из героев Донбасса в названии улицы Элисты».

По словам главы Калмыкии, активисты также хотят, чтобы и улица в Южном микрорайоне Элисты, на которой жил Андрей Кунаков, носила его имя. «Поддерживаю эту инициативу», - написал Хасиков.

Идея присвоить элистинской улице имя одного из ополченцев ДНР стала ответом на инициативу «увековечить имя майора Андрея Кунакова» в Мариуполе, заверило издание РИА «Калмыкия», на площадке которого было проведено голосование. Жителям республики было предложено выбрать одно из четырех имен: «Жоги В.А., Павлова А.С., Захарченко А.В., Толстых М.С.», варианта «Против всех» не было. Соответствующий опрос на сайте издания появился 7 мая в 23.13 мск. Хасиков обнародовал его итоги 9 мая в 14.28 мск. Таким образом, на само голосование было отведено менее двух суток.

Жители Калмыкии неоднозначно отнеслись к инициативе назвать улицу Элисты в честь ополченца ДНР.

«Можно быть за, а можно - против. Только почему голосование проводит РИА? К тому же решение все равно будет принимать Элистинское горсобрание. А оно его примет, давно известно, как и какое (хотя бы вспомните ситуацию по Анацкому)», - написала в своем Telegram-канале юрист Оксана Санджинова 8 мая.

В июле 2020 года жители Калмыкии выступили против переименования проспекта Остапа Бендера. Роль Петра Анацкого, именем которого глава Калмыкии Бату Хасиков предложил назвать проспект, в истории республики неоднозначна, заявили авторы петиции и пользователи соцсетей. Анацкий может быть причастен к сожжению хурула в станице Граббевской Ростовской области в 1918 году, указали противники переименования, ссылаясь на исторические исследования. Однако позже проспект все же получил имя Анацкого.

«Я проголосовал за Захарченко, достойный человек», - отчитался житель республики Владимир Манджиев в комментариях под призывом вице-премьера Калмыкии Нарана Кюкеева поучаствовать в голосовании.

«У нас что, своих ребят, героев погибших нет?» - возмутился под тем же постом пользователь GM. «Переименовать ул. Анацкого (имеется в виду проспект – прим. «Кавказского узла») на Кунакова», - предложила Nadezhda Б. «Никто из вышеперечисленных не положил жизнь ради калмыцкой земли... странный ход. Наш парень жизнь отдал, а мог бы жить, растить детей, родители остались наверняка… Я против такого […] решения», - констатировала Данара Лиджиева.

«У нас в республике очень много участников войны, о которых и не вспомнят. Они ценой своей жизни внесли личный вклад в победу над фашизмом. Это 52 юные зенитчицы [из] Калмыкии. […] Вы выбираете кого увековечить? Кому защищать Родину, не выбирают, все одинаково выполняют долг защиты Родины. Не надо хотя бы в этом допускать цинизм, Бату», - указал пользователь под никнеймом «.» в Telegram-канале Конгресса ойрат-калмыцкого народа.

Комментариями представителей мэрии Элисты по поводу присвоения имени Захарченко элистинской улице "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечательно, что в республике работает исполнявший некоторое время обязанности главы Донецкой народной республики после гибели Захарченко Дмитрий Трапезников. Он в сентябре 2019 года стал временным главой Элисты. Это вызвало массовые протесты горожан, которые заявляли, что на место сити-менеджера столицы республики необходимо назначить местного жителя. Кроме того, противники Трапезникова заявляли, что его участие в военном конфликте на Донбассе и возможность внесения из-за этого его имени в санкционные списки может негативно повлиять на развитие Элисты. Несмотря на массовые протесты 3 марта 2020 года депутаты горсобрания проголосовали за назначение Трапезникова главой городской администрации. Акции несогласных с этим решением продолжались и позже, их участникам назначали административные наказания, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка". 15 февраля 2022 года горсобрание Элисты удовлетворило просьбу Дмитрия Трапезникова о досрочном сложении полномочий главы администрации города, на следующий день он был назначен заместителем председателя правительства Калмыкии.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.