Жители Калмыкии выступили против переименования проспекта Остапа Бендера

10 июля 2020, 03:47

Роль Петра Анацкого, именем которого глава Калмыкии Бату Хасиков предложил назвать проспект Остапа Бендера в Элисте, в истории республики неоднозначна, заявили авторы петиции и пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", глава республики предложил вернуть имя Петра Анацкого проспекту Остапа Бендера на востоке Элисты. «Нельзя имя вымышленного персонажа, ставшего синонимом обаятельного, но все-таки жулика, пройдохи, ставить наравне с именем человека из плоти и крови... Я знаю, что Петра Анацкого помнят и чтят», - заявил глава Калмыкии 5 июня в видеообращении к жителям республики по случаю столетия автономии на своей странице в соцсети Instagram..

Проспект носил имя Петра Анацкого до 1998 года, а затем ему переименовали в честь героя книг Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Вернуть прежнее название проспекту Остапа Бендера предлагали активисты Общероссийского народного фронта в 2015 году, сообщала газета «Хальмг унн» («Калмыцкая правда»). «Петр Анацкий родился в 1879 году в крестьянской семье в селе Приютном. Участник русско-японской войны за храбрость был награжден медалью и Георгиевским крестом. В Первой мировой войне Анацкий также проявил храбрость и стал полным Георгиевским кавалером. После войны работал в Элисте в улусном управлении. В 1917 году был направлен на борьбу с белогвардейскими отрядами. В декабре 1918 года он назначается командующим Степным фронтом. 15 декабря 1918 года в одном из ожесточенных боев у реки Маныч Петр Анацкий был смертельно ранен. У него было шесть детей, его многочисленные потомки сейчас живут в Приютненском районе, а также в Элисте и соседних регионах», - указывало издание.

Петиция против переименования проспекта Остапа Бендера в проспект Анацкого была опубликована на сайте Change.org 7 июля, по данным на 1.00 мск 10 июля ее подписали 280 человек. "Мы в лице представителей калмыцкого народа выступаем против переименования проспекта Остапа Бендера в честь человека, чей героизм весьма сомнителен для калмыцкого народа!", - написала автор обращения Заяна Дорджиева.

"После Февральской революции 1917 года толпы вооружённых дезертиров, в головах которых царствовала мешанина из эсеровских, коммунистических и анархических идей, начала возвращаться в сёла. На окраинах Калмыцкой степи начались земельные переделы, захваты калмыцких наделов, сенокосов. Переселенцы стали пасти скот на калмыцкой земле. Плата за аренду земли и выпас скота, составляющая значительную часть доходов калмыцкого общества, прекратилась", - написал 6 июля со ссылкой на доктора исторических наук Уташа Очирова пользователь соцсети Facebook Валерий Кутушов. Ссылаясь на исторические исследования, он ппредположил, что Петр Анацкий причастен к сожжению хурула в станице Граббевской (ныне хутор Грабовский Зимовниковского района Ростовской области – прим. "Кавказского узла"). «Возглавил русских крестьян в Элисте, требующих раздела калмыцкой земли, пришедший с войны Георгиевский кавалер Петр Анацкий», - продолжает автор поста со ссылкой на книгу «Очерки истории Калмыцкой АССР», изданную в 1970 году.

«В годы Гражданской войны жители станицы Граббевской вместе со всеми калмыками Дона испытали все лишения тех лет, вынуждены были бежать от наступающей Красной Армии", - цитирует далее Кутушов книгу бывшего главного-библиографа Калмыцкого научного центра РАН, уроженки станицы Граббевской Прасковьи Алексеевой.

"1-й Элистинский советский полк… в сентябре 1918 года провел ряд успешных операций в Сальском округе… Для этой операции полк был разделен на два отряда: северный отряд под командованием П.А. Анацкого повел наступление на станицу Граббевскую", - сказано в книге «Очерки истории Калмыцкой АССР. Эпоха социализма». В ночь на 12 сентября северный отряд Элистинского полка вместе с подразделениями 1-го Черноярского полка, усиленный двумя орудиями, выбил белоказаков из Граббевской, говорится в ней. "В годы Гражданской войны хурул «Арша ламин кит» сгорел. Случилось это во время наступления Красной Армии на станицу Граббевскую со стороны села Ремонтное. Пулеметным огнем была снесена макушка хурула, начался пожар… Население станицы, спасаясь от войны, бежало, оставшееся после пожара имущество было разграблено», - написала Прасковьи Алексеева в очерке «Станица Граббевская, опубликованном на сайте Электронной библиотечной системы.

Директор республиканского Русского театра драмы и комедии, народного артиста Калмыкии Виктор Хаптаханов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в станице Граббевской родились его отец, дед и прадед. "Каждый может обратиться к работам Прасковьи Эрдниевны Алексеевой... Вряд ли на такой малой территории, как Калмыкия, было столько Анацких, что их можно спутать. Я был там, в местечке, где раньше была станица Граббевская, вместе с Прасковьей Эрдниеевной, она тоже выходец оттуда. Нас там было человек 50, поэтому не только я слышал ее рассказ. Свидетельства (о событиях тех лет) документально подтверждены. Тот, кто-то покопается в архивах или работах Алексеевой, сам все поймет», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Пользователей соцсети возмутила инициатива Хасикова

«Не знаю, про этого ли Анацкого рассказывала Прасковья Алексеева, когда мы сидели на месте, где когда-то стояла станица Граббевская - самое большое калмыцкое поселение в Зимовниковском районе, более 2000 человек. Тот комиссар Анацкий приехал в нашу станицу с карательной миссией на десяти тачанках, когда все мужчины, верные присяге, воевали на фронтах Гражданской войны. Эти тачанки окружили станичный хурул, в котором находились ламы и манджики (буддийские монахи-учителя и ученики – прим. "Кавказского узла") и Анацкий приказал открыть огонь. Глинобитный хурул был просто перерезан пулеметными очередями, все, кто в нем находился, погибли. И именем этого человека назвать улицу калмыцкой столицы?!" - привел 7 июня слова Хаптаханова паблик в соцсети Instagram «Доска позора», насчитывающий 56,4 тысячи подписчиков. По данным на 1.40 мск 10 июля публикация набрала 741 отметку "нравится", ее прокомментировали 151 раз.

Большинство пользователей выступило против переименования проспекта. «Вообще не надо переименовать проспект. А если уже и решили, то точно не в честь героев гражданской войны. Тогда, в советское время, была идеология другая и те «герои» после опубликования документов, материалов, повестей тех лет уже не кажутся нам такими героями», - написал пользователь o_jans_79.

"В истории России множество неоднозначных моментов,которые до сих пор не получили соответствующей оценки и понимания. Что говорить о событиях той далекой эпохи, если в современной истории разобраться не можем", - согласился с ним zis818.

"Не надо переименовывать, лучше пускай построит другой проспект. Зачем трогать то, что населению нравится? Не надо переделывать то, что строили предыдущие руководители", - считает 28alman.badmaeva.

"Пусть будет не Бендера проспект и не Анацкого. Дайте новое имя героя Калмыкии! Неужели у нас так мало знаменитых фамилий !? Что уже и назвать не кем!?? - возмутился _delger08_.

"Почему вообще нужно переименовывать проспект?? Это раз. А если уж хочется, то почему не использовать другое имя? Которое не вызывает вопросов", - поддержал его ayon_bty.

"Зачем менять названия улиц трата денег из бюджета который не сильно богатый?" - задалась вопросом irina_dzhirgalova.

Историк поддержал идею о переименовании проспекта

«Человек, который командовал Элистинской советской дивизией, вполне заслуживает того, чтобы его именем была названа хотя бы одна улица города», - считает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Калмыцкого научного центра РАН Уташ Очиров. «Я полностью разделяю мнение Хасикова... пусть будет присвоено имя нашего земляка, тем более командира дивизии», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Столкновения между калмыками и русскими на межнациональной почве во время Гражданской войны в России происходили по вине обеих сторон, отметил Очиров. «Это была братоубийственная война. Были, конечно, и межнациональные конфликты между русскими и калмыками. Но я не фиксировал в документах, что Анацкий специально вел борьбу с калмыками, уничтожал калмыков. В годы Гражданской войны все так или иначе участвовали в межнациональных конфликтах. И с калмыцкой стороны тоже. Тем не менее, имена участников Гражданской войны (калмыков) присвоены улицам города, и они до сих пор носят эти имена. Поэтому, я думаю, что правильно было бы вернуть проспекту имя, присвоенное в советское время», - резюмировал ученый.