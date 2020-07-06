Хасиков анонсировал изменения в Конституцию Калмыкии

06 июля 2020, 02:32

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил изменить Конституцию республики - Степное уложение. Правозащитник Степан Атеев предложил свои поправки, в частности, указать, что недра Калмыкии принадлежат жителям республики, а также внести поправки о связях с соплеменниками в других государствах.

Как сообщал «Кавказский узел», решение ежегодно отмечать День Республики Калмыкия 5 июля принято Народным хуралом 9 июля 2019 года по инициативе на тот момент врио главы Калмыкии Бату Хасикова. Первые торжественные мероприятия в честь нового праздника прошли 12 июля прошлого года. Оппозиция назвала «поспешным» выбор даты, а также связала учреждение праздника и проведение концерта с предвыборной кампанией на тот момент врио главы республики Бату Хасикова.

5 июля 1920 года в поселке Чилгир Яшкульского района произошло историческое событие: Первый общекалмыцкий съезд Советов единогласно утвердил текст «Декларации прав трудового калмыцкого народа». Декларация провозглашала объединение всех разрозненных частей калмыцкого народа в одну административно-хозяйственную единицу – Автономную область калмыцкого трудового народа в составе РСФСР», - говорилось в сообщении на сайте правительства Калмыкии по поводу учреждения праздника. В этом году из-за пандемии коронавируса основные мероприятия, связанные со столетием автономии Калмыкии, перенесены на осень, заявили 17 июня в министерстве культуры республики.

В Калмыкии будет создан Совет по законодательству, цель которого - подготовить изменения в Конституцию республики, заявил глава Калмыкии Бату Хасиков в видеообращении к жителям республики по случаю столетия автономии на своей странице в соцсети Instagram.

«Утвержденные поправки к Конституции Российской Федерации, в том числе и об организации публичной власти, потребуют системных изменений на региональном уровне. Это не только формальные изменения. Вопрос в регулировании всех ключевых процессов жизни региона по-новому, с учетом принятых правовых позиций. Главное – создать более эффективный, более современный государственный механизм республиканской власти, а также новую модель взаимоотношений с федеральными структурами в республике, включая и правоохранительные, судебные органы», - сказал Хасиков. По его словам, Степное уложение сегодня – это «символ уже ушедшего времени, бурных девяностых годов».

Кроме того, глава республики предложил вернуть имя Петра Анацкого проспекту Остапа Бендера на востоке Элисты. «Нельзя имя вымышленного персонажа, ставшего синонимом обаятельного, но все-таки жулика, пройдохи, ставить наравне с именем человека из плоти и крови. Настоящего героя, отдавшего свою жизнь ради всех нас. Я знаю, что Петра Анацкого помнят и чтят. Его потомки живы, они рядом с нами. Обращаюсь к жителям проспекта Остапа Бендера: поддержите эту инициативу и давайте вернем ему имя Петра Анацкого. Да, я понимаю, что это затраты, неудобства, трудности организационного свойства. Но есть вещи более важные, принципиальные. С Остапом Бендером нам как-то не по пути», - подчеркнул Хасиков.

Вернуть имя Петра Анацкого проспекту Остапа Бендера предлагали активисты Общероссийского народного фронта в 2015 году, сообщала газета «Хальмг унн» («Калмыцкая правда»). «Петр Анацкий родился в 1879 году в крестьянской семье в селе Приютном. Участник русско-японской войны за храбрость был награжден медалью и Георгиевским крестом. В Первой мировой войне Анацкий также проявил храбрость и стал полным Георгиевским кавалером. После войны работал в Элисте в улусном управлении. В 1917 году был направлен на борьбу с белогвардейскими отрядами. В декабре 1918 года он назначается командующим Степным фронтом. 15 декабря 1918 года в одном из ожесточенных боев у реки Маныч Петр Анацкий был смертельно ранен. У него было шесть детей, его многочисленные потомки сейчас живут в Приютненском районе, а также в Элисте и соседних регионах», - указывало издание.

Вопросы изменений в Степном уложении, предположительно, будут рассмотрены 29 июля, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» вице-спикер Народного хурала Калмыкии, глава калмыцкого отделения КПРФ Николай Нуров. «29 июля у нас будет сессия, там, скорее всего, будут рассмотрены вопросы изменений и создан Совет по законодательству», - сказал он.

Зампред хурала предположил, что в Степном уложении будут отражены поправки, внесенные в Конституцию России. «Я думаю, они (руководство республики) уже получили установки из администрации президента. Поправки к Конституции, скажем так, вступили в силу сразу после принятия. В связи с этим наши власти собираются привести Степное уложение в соответствие с федеральным законодательствам», - заявил Нуров.

Представитель КПРФ поддержал идею возврата проспекту Остапа Бендера прежнего имени. «К этому предложению я отношусь положительно. Думаю, это правильно», - констатировал он.

Правозащитник Семен Атеев, в свою очередь, поддержал инициативу переименования проспекта, но не согласился с возвращением ему имени Анацкого.

«Назвать проспект именем Остапа Бендера – выдающаяся глупость [первого президента, а затем главы Калмыкии] Кирсана Илюмжинова. Но я против возврата прежнего имени. Я думаю, должна быть разработана целая программа по переименованию улиц Элисты. У нас полно улиц, названных в честь партийных и государственных деятелей советского периода, многие из них никогда не имели отношения к истории Калмыкии. Более того, у нас есть улицы, названные в честь палачей калмыцкого народа. Как, например, улица Калинина, названная в честь человека, подписавшего постановление о депортации калмыков. В будущем надо переименовать и улицу Ленина, хотя многие у нас к Ленину до сих пор относятся с уважением, потому что у него есть калмыцкие корни», - заявил Атеев корреспонденту «Кавказского узла».

Операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока была проведена войсками НКВД 28 декабря в 1943 году. Общее число выселенных калмыков составляло около 120 тысяч человек. Операция по депортации калмыков проводилась под кодовым названием "Улусы", говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

По его мнению, инициативы Хасикова по переименованию проспекта и изменению Конституции республики – это «всего лишь имиджевый ход».

«Хасиков хочет отмежеваться от наследия Илюмжинова, хотя именно он сделал его депутатом Народного хурала и тем самым открыл ему путь в политику. Заявление об изменениях в Степном уложении, конечно, вызвано принятием поправок к Конституции 1 июля. Думаю, будет примерно то же самое, хотя настоящие изменения действительно нужны, и я их предлагал еще 20 лет назад, если не больше», - сказал правозащитник.

По словам Атеева, он в первую очередь вернул бы в Степное уложение строку о том, что Республика Калмыкия является государством в составе Российской Федерации, тогда как ныне она названа «субъектом». «В связи с внесенным поправками 1 июля предлагаю, по аналогии с новой редакцией Конституции России, записать в Степное уложение, что калмыцкий язык является языком государствообразующего народа на территории Республики Калмыкии. Калмыцкий язык в Калмыкии должен использоваться так же, как русский. То есть стать обязательным для делопроизводства и так далее», - добавил юрист.

Атеев считает, что в новую Конституцию Калмыкии «обязательно» должны быть внесены положения о том, что «недра Республики Калмыкия принадлежат народу Республики Калмыкия». Кроме того, правозащитник убежден, что Калмыкии необходимо обозначить свою позицию в вопросе исполнения федерального закона о реабилитации репрессированных народов.

«В Конституции России написано о недопустимости покушения не территориальную целостность, значит, надо восстановить территориальную целостность Калмыкии в границах декабря 1943 года», - заявил Атеев. По его словам, часть земель, которые входят сейчас в границы Астраханской области, являются исторически калмыцкими.

«Российские власти твердят, что нельзя искажать историческую правду. Я согласен – давайте не будем искажать», - заявил Атеев.

Еще две «важные» поправки, которые предлагает внести правозащитник, касаются «расширения полномочий народа». «Мы должны налаживать более тесные связи с нашими соплеменниками в других государствах – Китае и Монголии. Надо создать консолидирующий орган, который будет объединять ойратов в других регионах мира. И высшим органом власти в Республике Калмыкия должен стать Съезд ойрат-калмыцкого народа, который будет собираться не реже, чем раз в пять лет», - подчеркнул Атеев.