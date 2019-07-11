Оппозиция раскритиковала дату празднования Дня Калмыкии

11 июля 2019, 05:15

Ежегодное празднование Дня Республики Калмыкия по решению парламента назначено на 5 июля. Представители оппозиции связали решение с предвыборной кампанией врио главы республики Бату Хасикова и заявили, что дата этого праздника выбрана поспешно. В этом году торжества в честь учреждения Дня республики назначены на 12 июля.

Как информировал "Кавказский узел", выборы главы Калмыкии назначены на 8 сентября. "Единая Россия" решила поддержать на выборах действующего врио главы Калмыкии Бату Хасикова. 10 июня шесть оппозиционных партий, которые по инициативе КПРФ объединились в блок народно-патриотических сил, объявили о поддержке кандидата от "Справедливой России", депутата Народного хурала Намсыра Манджиева. 22 июня "Справедливая Россия" выдвинула кандидатом на должность главы Калмыкии председателя регионального отделения, депутата Народного хурала Наталью Манжикову. 25 июня региональное отделение партии "Защитники Отечества" выдвинуло своим кандидатом Эрдни Бодгаева.

Праздничный концерт, посвященный учреждению Дня Республики Калмыкии, в этом году пройдет в Элисте 12 июля, сообщило 10 июля на своей странице в Facebook министерство культуры и туризма региона, опубликовав афишу праздника.

Решение ежегодно отмечать День Республики Калмыкии 5 июля принято Народным хуралом 9 июля по инициативе врио главы Калмыкии Бату Хасикова, сообщила пресс-служба правительства республики. «5 июля 1920 года в поселке Чилгир Яшкульского района произошло историческое событие: Первый общекалмыцкий съезд Советов единогласно утвердил текст «Декларации прав трудового калмыцкого народа». Декларация провозглашала объединение всех разрозненных частей калмыцкого народа в одну административно-хозяйственную единицу – Автономную область калмыцкого трудового народа в составе РСФСР», - говорится в сообщении на сайте правительства Калмыкии.

Бату Хасиков на своей странице в Facebook пояснил, что предложение учредить праздник поступило ему от историков, и призывал депутатов "восстановить историческую справедливость, исполнив наказ наших предков". Свой пост Хасиков проиллюстрировал фотокопией протокола первого общекалмыцкого съезда Советов.

«В целях увековечения этого знаменательного дня в истории калмыцкого народа съезд Советов постановил: признать его национальным праздником, празднуя этот день ежегодно на постоянные времена», - сказано в архивном документе.

Историк, руководитель Центра развития современной ойратской культуры "Тенгрин уйдл" ("Небесный путь") и основатель музея «Уникальная Калмыкия» Басан Захаров заявил, что нормально относится к установленной дате Дня Республики. «Я считаю, это правильная дата, потому что именно с этого съезда началась республика. Провозглашения независимости после Февральской революции в историческом плане ни к чему не привели. Автономию калмыцкий народ учредил после съезда Советов 1920 года», - сказал Захаров корреспонденту "Кавказского узла".

Решение о дате празднования Дня Республики подверглось критике

Решение отмечать День Республики Калмыкия 5 июля раскритиковал депутат Элистинского городского собрания от партии "Гражданская платформа" Юрий Абушинов.

"Лично меня больше интересуют две даты: 25-26 марта 1917 года, когда состоялся I съезд калмыцкого народа, по решению которого 16 мая 1917 года князь Тундутов во главе делегации в Санкт-Петербурге объявил временному правительству об окончании 146 лет зависимости от России, и 29 сентября 1917 года, когда II съезд калмыцкого народа объявил о независимости и создании автономии калмыцкого народа в форме Калмыцкого Казачьего Войска. Заметим, что не кто-то даровал автономию, а наш народ сам ее создал», - написал Абушинов в Facebook.

Он также назвал иные даты, которые можно было рассмотреть для празднования Дня республики. «Мы должны правду установить или под политический заказ перед выборами датами играться? Если речь идет об образовании автономии в составе России, которая является правопреемником РСФСР и СССР, то датой должно быть 4 ноября 1920 года, когда было принято решение Совнаркомом. А если говорить о Дне Республики, то 20 октября 1935 года, когда и была образована Калмыцкая АССР, или 25 декабря 1958 года, когда республика была восстановлена», - добавил депутат.

С депутатом горсобрания согласился журналист, переводчик буддийских текстов Геннадий Корнеев. «Что считать реальной датой автономии, должны без пристрастий сказать историки. А то слишком советская история у нас до сих пор», - прокомментировал Корнеев публикацию Абушинова в Facebook.

Автора поста поддержал также кандидат медицинских наук, краевед Бембя Федоров. «В книге [историка] Валерия Никитина приводится информация о двух съездах калмыцкого народа», - написал он, поделившись снимком соответствующего отрывка из книги.

Депутат Народного хурала от «Справедливой России», ныне кандидат на должность главы Калмыкии от КПРФ Намсыр Манджиев также заявил, что не согласен с датой, на которую назначено празднование Дня Республики.

"На сессии хурала я сделал замечание, что декларация, принятая 5 июля, это не законодательный акт. Закон об автономии был принят 4 ноября 1920 года. Это первое. Второе: 4 ноября – День народного единства. И было бы хорошо, если бы общероссийский праздник совпадал с Днем Республики. Это символизировало бы единство России и Калмыкии. В-третьих, принятие даты 4 ноября исключило бы появление дополнительного выходного дня. В стране и в республике их и так слишком много», - сказал Манджиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, учреждение праздника «напрямую связано с выборами». «Решение принималось в спешном порядке... Видимо, политтехнологи... посоветовали... провести такую акцию. Другого объяснения у меня нет», - полагает он.

По его мнению, выбор даты не требовал широкого обсуждения или референдума, «потому что в этом вопросе все достаточно прозрачно: 4 ноября было бы самым разумным выбором».

Однако председатель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев заявил, что определение даты Дня Республики должно быть «предметом общественного обсуждения, решение необходимо принимать более широким кругом».

«Это очень важное, политическое решение, которое касается вопроса политического самоопределения ойрат-калмыцкого народа, хотя об этом ни у нас в Калмыкии, ни в России в целом никто сегодня не осмелится упоминать. Даже если дата была бы правильной, сам механизм установления этой даты должен быть другим. Это решение не должен принимать узкий круг людей», - сказал Боромангнаев «Кавказскому узлу».

При этом он затруднился ответить, какую дату предложил бы сам в случае публичного обсуждения. «Дат, которые могли бы рассматриваться, на самом деле много. Это нужно обсуждать – прежде всего, в печати, чтобы люди могли определиться в ходе общественной полемики», - пояснил глава калмыцкого «Яблока».

По его мнению, учредив День Республики, республиканские власти «оседлали тему, чтобы взять ее под контроль».