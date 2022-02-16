16 февраля 2022, 14:53

Трапезников назначен зампредом правительства Калмыкии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Указ о назначении бывшего мэра Элисты Дмитрия Трапезникова заместителем председателя правительства Калмыкии подписал сегодня глава республики Бату Хасиков.

Как писал "Кавказский узел", горсобрание Элисты 15 февраля удовлетворило просьбу Дмитрия Трапезникова о досрочном сложении полномочий главы администрации города. Врио мэра стал первый заместитель Трапезникова Шафран Тепшинов.

О намерении назначить Дмитрия Трапезникова заместителем председателя правительства республики глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил на своей странице в Instagram 14 февраля. В этой должности Трапезников будет "курировать реализацию природного и экологического потенциала нашей республики, а также привлекать ресурсы для исполнения наших планов по развитию сельского хозяйства", пояснил Хасиков.

Указ о назначении Дмитрия Трапезникова на новую должность подписал сегодня глава республики Бату Хасиков. "Назначить Трапезникова Дмитрия Викторовича заместителем Председателя Правительства Республики Калмыкия", - говорится  тексте указа, опубликованного сегодня на сайте главы Калмыкии.

Назначение Трапезникова в правительство стало результатом неких договоренностей, отметила депутат Народного хурала, председатель регионального отделения "Справедливой России — За правду" Наталья Манжикова. По ее мнению,  это может повысить  напряженность в республике. "На посту главы Элисты он не сделал ничего хорошего", - процитировал сегодня слова депутата "Коммерсант".

Напомним, Дмитрий Трапезников, который летом 2018 года возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, стал временным главой Элисты в сентябре 2019 года. Это вызвало массовые протесты горожан. 3 марта 2020 года депутаты горсобрания проголосовали за назначение Трапезникова главой городской администрации.

Участники акций протеста также требовали вернуть прямые выборы мэра Элисты и отправить в отставку главу Калмыкии Бату Хасикова. После первых акций против назначения Трапезникова в городе начались суды над активистами, в большинстве случаев судьи назначали штраф, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты в Элисте: хроника борьбы против мэра из Донецка". 

"Кавказским узлом" также подготовлена биографическая справка о Дмитрии Трапезникове.

Примечание:

"Атеев продолжил борьбу против Трапезникова в Верховном суде Калмыкии", "Суд в Элисте отказал Атееву в требовании проверить законность назначения Трапезникова", "Участники митинга в Элисте предъявили требования властям".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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