Контрактник из Калмыкии награжден посмертно за участие в операции на Украине

13 апреля 2022, 11:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащий Бадма Бадмаев из Калмыкии, погибший в ходе военной операции на Украине, награжден медалью за мужество и отвагу.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта глава Калмыкии сообщил, что уроженец города Лагани, капитан Бадма Бадмаев и уроженец поселка Шатта Кетченеровского района, гвардии сержант Хонгр Иванов погибли в ходе спецоперации на территории Украины.

Бадма Бадмаев посмертно получил государственную награду "Орден мужества". Указ о награждении подписал президент России. Вручить медаль родителям погибшего прибыл сослуживец Бадмаева из Бурятии, сказано в сообщении, опубликованном 12 апреля в паблике "Новостная Элиста" в соцсети "Вконтакте".

Напомним, 27 февраля глава Калмыкии сообщил, что "в ходе спецоперации по защите Донбасса" погиб сержант российской армии Константин Манджиев. 5 марта стало известно о втором погибшем на Украине военнослужащем из Калмыкии - уроженце Городовиковского района сержант ВДВ Максим Медведев.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* 21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.