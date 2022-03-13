Скриншот со страницы Instagram-паблике kalmykiya_news с новостью о гибели Бадмы Бадмаева и Хонгра Иванова. https://www.instagram.com/p/CbDDgRztSe4/

13 марта 2022, 23:00

Двое контрактников из Калмыкии погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военнослужащие-контрактники капитан Бадма Бадмаев и сержант Хонгр Иванов погибли в ходе военной операции на Украине, проинформировал глава Калмыкии. С начала военной операции стало известно о гибели на Украине не менее четырех уроженцев республики.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля глава Калмыкии сообщил, что "в ходе спецоперации по защите Донбасса" погиб сержант российской армии Константин Манджиев. 5 марта стало известно о втором погибшем на Украине военнослужащем из Калмыкии - уроженце Городовиковского района сержант ВДВ Максим Медведев. 

Уроженец города Лагани, капитан Бадма Бадмаев и уроженец поселка Шатта Кетченеровского района, гвардии сержант Хонгр Иванов погибли в ходе спецоперации на территории Украины, говорится в сообщении от 12 марта на сайте главы Калмыкии.

Оба военнослужащих были контрактниками: Бадмаев служил в столице Бурятии Улан-Удэ, Иванов – в Ростовской области, отметил глава республики в своем соболезновании. «Семьям погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», - заверил Хасиков. 

В Instagram-паблике kalmykiya_news, у которого 98,7 тысячи подписчиков, опубликованная сегодня новость о гибели Бадмы Бадмаева и Хонгра Иванова, собрала за пять часов 1648 отметок «нравится» и 368 комментариев. Пользователи высказывают свои соболезнования родным погибших и выражают надежду на скорое завершение военной операции.

В случае гибели военнослужащего командование должно немедленно информировать об этом семью, сообщила глава отделения "Комитета солдатских матерей" в Краснодарском крае Антонина Аксёнова, комментируя сообщения о погибших при спецоперации на Украине. Существует договоренность с военкоматами, что они сами сообщают родным о льготах и разъясняют, куда нужно за ними обратиться, указала она.

Напомним, спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив число убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"В сеть попали видео о визите Кадырова в зону спецоперации на Украине", "Погибший на Украине военнослужащий похоронен на Кубани", "Активисты в Калмыкии выступили против военной операции на Украине".

Автор: Бадма Бюрчиев источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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