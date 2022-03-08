Активисты в Калмыкии выступили против военной операции на Украине

08 марта 2022, 18:00

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Прекратить боевые действия и вывести российские войска с Украины призвали руководители исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа. Политические вопросы должны решаться мирным путем, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", 5 марта глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что уроженец республики, сержант Максим Медведев погиб на Украине. Ранее, 27 февраля, Хасиков сообщил о гибели на Украине сержанта российской армии Константина Манджиева.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Руководство конгресса ойрат-калмыцкого народа заявило "решительный протест военным действиям в Украине" и потребовало немедленно вывести российские войска с территории "братской" страны, говорится в датированном 7 марта заявлении исполкома (конгресса) съезда ойрат-калмыцкого народа, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

События на Украине негативно отражаются на жизни населения Калмыкии, уже сегодня в республике есть погибшие военнослужащие, говорится в заявлении, подписанном председателем исполкома конгресса Арслангом Санджиевым и тремя его заместителями: Батыром Боромангнаевым, Владимиром Довдановым, Адучей Эрдниевым.

"Мы считаем абсолютно недопустимым в XXI веке решать [...] противоречия грубой военной силой и насилием с применением оружия. Все спорные вопросы могут и должны решаться только в мирных переговорах!" – подчеркнули авторы обращения.

Первый раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел 28 февраля в Белоруссии, на нем стороны договорились продолжить переговоры. По итогам второго раунда переговоров 3 марта стороны смогли договориться о мерах безопасности при эвакуации мирных жителей и поставке лекарств и продовольствия в города. На третьей встрече 7 марта стороны обсудили начало работы гуманитарных коридоров.

Заявление конгресса выражает позицию исключительно руководства исполкома съезда ойрат-калмыцкого народа, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" председатель конгресса Арсланг Санджиев. "Мы знаем о рисках в связи с новыми законами [об уголовном наказании за распространение фейков о действиях российских военных, дискредитацию армии и призывы к санкциям против России] и осознанно идем на этот шаг. По той же причине мы сделали заявление не от всего съезда и не от всего конгресса, а от имени руководства исполкома. То есть от имени тех, кто подписал обращение", – сказал Санджиев.

Чем больше людей выступит против военных действий на Украине, тем быстрее они закончатся, предположил активист. "Мы взяли на себя ответственность говорить от имени калмыцкого народа – нас уполномочил на это съезд, поэтому мы не можем черное называть белым, а белое – черным. И мы не хотим быть причастными к этому [происходящему]", - отметил глава конгресса.

Заявление исполкома съезда стало распространяться в соцсетях в ночь с 7 на 8 марта, но по состоянию на 13.30 мск 8 марта силовики не предприняли действий в связи с обращением, добавил Санджиев.

Предложенная Госдумой статья 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности" предусматривает до пяти лет лишения свободы, а статья 284.2 "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц" - до трех лет лишения свободы. Уголовное наказание по этим статьям предлагается вводить лишь после того, как человек был привлечен за аналогичное деяние к административной ответственности.

Санджиев уточнил, что в конце 2021 года года оплатил административный штраф в 5000 рублей за участие в несанкционированном публичном мероприятии. "Протокол на меня составили в ноябре. Суд первой инстанции назначил штраф, я не стал обжаловать это решение, потому что это бесполезно. Решение вступило в силу, и еще до Нового года я оплатил штраф", – рассказал Санджиев.

Подписавший заявление зампредседателя конгресса Батыр Боромангнаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что 11 марта Элистинский горсуд рассмотрит дело о мелком хулиганстве, которым силовики сочли его публикацию в Facebook.

Кроме того, по словам Боромангнаева, в январе вступило в силу решение суда по делу об оскорблении чести и достоинства Путина. 10 марта суд рассмотрит возможность продления сроков выплаты штрафа, заявление об этом было подано в связи с отсутствием доходов, уточнил он.

В декабре 2021 года Элистинский горсуд оштрафовал Батыра Боромангнаева на 30 тысяч рублей за пост в соцсетях о "путинской России". Суд счел, что высказывания оппозиционера оскорбляют честь и достоинство Путина. "Поскольку я назвал "путинскую Россию" репрессивным, полицейским государством, суд пришел к абсурдному, на мой взгляд, заключению, что я оскорбил личное достоинство Путина", – пояснил тогда активист.

"Еще одно незакрытое административное дело – за участие в съезде. Там у меня [назначены по решению суда] обязательные работы, но меня до сих пор не вызывали. Я пока не знаю, грозит ли мне сейчас уголовное дело, если правоохранительные органы посчитают заявление конгресса незаконным. Но все, кто подписал заявление, знают о возможных последствиях... Мы, представители ойрат-калмыцкого народа, должны и по-человечески, и как политический субъект выразить свою позицию", – сказал зампредседателя исполкома съезда.

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