Власти Табасаранского района сообщили о гибели земляка на Украине

12 апреля 2022, 15:21

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Военный Тимур Абдуллаев из села Хапиль Табасаранского района, погибший на Украине, похоронен в родном селе, сообщила сегодня районная администрация. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель не менее 77 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов 11 апреля сообщил о вручении ордена Мужества родным погибшего в ходе спецоперации на Украине сержанта Байрама Ибрагимпашаева.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Хапиль Табасаранского района Тимур Абдуллаев, сообщила сегодня районная администрация.

Тимуру Абдуллаеву было 25 лет. После окончания Хапильской средней школы он служил в армии, затем перешел на контрактную службу. Проходил службу в городе Ельня Смоленской области, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Военный похоронен в родном селе. Глава Табасаранского района Магомед Курбанов, коллектив администрации и собрание депутатов района выразили соболезнования семье и родственникам Тимура Абдуллаева, указано в сообщении.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 77 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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