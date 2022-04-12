Тимур Абдуллаев. Скриншот https://t.me/novostitabasaran/555

12 апреля 2022, 15:21

Власти Табасаранского района сообщили о гибели земляка на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военный Тимур Абдуллаев из села Хапиль Табасаранского района, погибший на Украине, похоронен в родном селе, сообщила сегодня районная администрация. С начала спецоперации на Украине власти подтвердили гибель не менее 77 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов 11 апреля сообщил о вручении ордена Мужества родным погибшего в ходе спецоперации на Украине сержанта Байрама Ибрагимпашаева.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец села Хапиль Табасаранского района Тимур Абдуллаев, сообщила сегодня районная администрация.

Тимуру Абдуллаеву было 25 лет. После окончания Хапильской средней школы он служил в армии, затем перешел на контрактную службу. Проходил службу в городе Ельня Смоленской области, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Военный похоронен в родном селе. Глава Табасаранского района Магомед Курбанов, коллектив администрации и собрание депутатов района выразили соболезнования семье и родственникам Тимура Абдуллаева, указано в сообщении.

С начала спецоперации на Украине власти заявили о гибели не менее 77 уроженцев Дагестана, подсчитал "Кавказский узел".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Фонд помощи семьям погибших военных открыт в Дагестане", "Администрация Камышинского района сообщила о гибели военного на Украине", "Администрация Дагогней сообщила о гибели земляка на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

12 апреля 2022, 17:46

12 апреля 2022, 17:00

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