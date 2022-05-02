Глава Калмыкии сообщил о гибели военного на Украине

02 мая 2022, 20:11

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Майор Андрей Кунаков из Элисты погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил сегодня глава Калмыкии. Это уже пятый военнослужащий из Калмыкии, чью гибель на Украине подтвердили власти региона.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля глава Калмыкии сообщил о первом погибшем на Донбассе уроженце республики - сержанте российской армии Константине Манджиеве. 5 марта стало известно о том, что на Украине погиб уроженец Городовиковского района, сержант ВДВ Максим Медведев. 12 марта Хасиков сообщил, что на территории Украины в ходе спецоперации погибли уроженец города Лагани, капитан Бадма Бадмаев и уроженец поселка Шатта Кетченеровского района, гвардии сержант Хонгр Иванов.

Сегодня Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким начальника штаба отряда спецназначения Южного военного округа майора Андрея Кунакова. "У Андрея остались жена и двое сыновей. Мы окажем семье всю необходимую поддержку", - написал Хасиков в своем Telegram-канале. Это же сообщение размещено и на официальном сайте главы Калмыкии.

Хасиков указал, что о гибели Кунакова сообщил журналист Александр Коц. По его информации, Кунаков погиб 19 марта в Мариуполе, а похоронен в Мытищах. "Андрей родился в Элисте, в 2006 году с отличием закончил Военный университет Минобороны России, факультет культуры и журналистики. Несмотря на полученную специальность (социально-культурная деятельность), он с поступления в военный вуз мечтал служить в спецназе – и Андрею удалось", - поделился подробностями Коц сегодня в своем Telegram-канале. Он отметил, что Андрей Кунаков служил на Северном Кавказе и в Сирии.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель пяти уроженцев Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.