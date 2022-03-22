Решение по делу "Международного Мемориала"* подтвердило отказ России от исполнения международных обязательств

22 марта 2022, 20:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отказ Верховного суда исполнить требование ЕСПЧ о приостановке ликвидации "Международного Мемориала"* свидетельствует о пренебрежении Россией международными обязательствами, указали опрошенные "Кавказским узлом " правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Верховном суде России прошло заседание по ходатайству "Международного Мемориала"*, попросившего о приостановке ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Отсрочка ликвидации организации до решения ЕСПЧ является обязанностью российского суда, заявила на заседании защита, однако Верховный суд России не удовлетворил просьбу о приостановке ликвидации "Международного Мемориала"*.

28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение суда первой инстанции о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. Руководство "Международного Мемориала"* начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

Решение Верховного суда России неправомочно, считает председатель комитета "Гражданское содействие"*, член Совета и руководитель Сети "Миграция и право" Правозащитного центра "Мемориал"* Светлана Ганнушкина.

"Верховный суд признал, что 39-е правило (Правило 39 регламента ЕСПЧ – Прим. "Кавказского узла") ему нипочем. Даже еще в то время, когда Россия состояла в ЕС, уже тогда плевать было. А ведь Россия до сих пор подчиняется Конвенции (Европейская конвенция по правам человека), но нарушает свои обязанности. Это вполне понятно", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

16 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека в связи с выходом России из Совета Европы на время прекратил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Решение было ожидаемым, но его обоснование кажется Ганнушкиной странным. "Никакого другого решения и не предполагалось. Другое дело, как они (Верховный суд) обосновали свое решение. Что они сказали? Они учат Европейский суд применять правило 39 тогда, когда речь идет о жизни человека. Вот когда будут руководить ЕСПЧ, то ради бога", - сказала Ганнушкина.

"Международный Мемориал"* сможет возобновить свою работу только после смены руководства страны, отметила правозащитница.

Пришедший к зданию суда член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов отметил, что суд отказался исполнять свои международные обязательства. "Это не первое нарушение [Россией] своих международных обязательств", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Россия "оказалась в небывалой ситуации, которой не случалось на протяжении мировой истории: когда государство, ушедшее в демократические свободы, откатилось назад", подчеркнул Орлов. "Россия - яркий пример ухода от тоталитаризма. А вот чтобы назад... История такого не знает", - сказал он.

На вопрос корреспондента, продолжит ли организация работать в каком-то ином формате либо будет добиваться отмены решения Верховного суда РФ, Орлов ответил: "Без комментария".

Председатель правления "Международного Мемориала"*, ликвидированного по решению суда, Ян Рачинский заявил, что решение будет обжаловано в 15-дневный срок в апелляционной коллегии Верховного суда России, но решение о ликвидации вступило в силу, и "Международный Мемориал" ликвидируется. "Однако работа "Мемориала"* продолжится. Как я говорил много раз, "Мемориал" - это не только "Международный Мемориал", а множество независимых организаций. Это горизонтальное движение, состоящее из разных независимых частей, каждая из которых сама решает, чем им заниматься, где находить средства или работать без средств. Но большую часть работы теперь придется брать кому-то другому. Но что делать! Люди пришли в "Мемориал" не зачем-нибудь, а из чувства долга, из-за понимания, что есть работа, которая должна быть сделана", - сказал Рачинский.

Сегодняшнее заседание суда продемонстрировало, что Россия не собирается исполнять свои международные обязательства, добавил Рачинский. "К сожалению, в очередной раз очень скверно выглядело российское правосудие. Для обоснования, почему суд не должен выполнять [требование ЕСПЧ], было сказано, что обстоятельства не такие уж и исключительные. Был приведен какой-то пример из Турции, когда ЕСПЧ не стал требовать обеспечительных мер, поэтому и здесь мы выполнять не будем. Логика фантастическая даже для человека, не знающего ничего в юриспруденции, показывающая глубину падения российского правосудия", - заключил Рачинский.

Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать также Правозащитный центр "Мемориал"*. 14 февраля стало известно, что Правозащитный центр обжаловал решение Мосгорсуда. Исполнение обоих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил ЕСПЧ.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.