Активисты выразили солидарность с "Мемориалом"* под присмотром силовиков

22 марта 2022, 15:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около здания Верховного суда, где сегодня идет заседание по делу "Международного Мемориала"*, собрались около десяти человек, решивших выразить поддержку правозащитной организации, и множество силовиков.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Верховном суде России началось заседание по ходатайству "Международного Мемориала"*, попросившего о приостановке ликвидации до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах. Отсрочка ликвидации организации до решения ЕСПЧ является обязанностью российского суда, заявила на заседании защита.

28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение суда первой инстанции о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. Руководство "Международного Мемориала"* начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

У здания Верховного суда сегодня стоит полицейское оцепление, силовиков очень много, а по периметру здания припаркованы автозаки – примерно через каждые 50 метров, передал корреспондент «Кавказского узла» с места событий. Там же присутствовали съемочные группы российских провластных телеканалов, журналистские бейджики и отличительные желтые жилеты с надписью «Пресса» на них отсутствовали.

Около 13.40 в здание суда вошли адвокат Мария Эйсмонт, юристы Григорий Вайпан, Анастасия Гарина и Тамилла Иманова. От комментариев они воздержались.

Пикетчиков с плакатами у здания суда не наблюдалось. Активистов, пришедших поддержать "Международный Мемориал"*, практически не было. По подсчетам корреспондента "Кавказского узла", к 13.50 мск у здания суда стояли не более 10 человек, которые общаются с прессой крайне неохотно.

"Сегодня я здесь, чтобы выразить свою поддержку деятельности "Международного Мемориала"*. Очень важно помнить свою историю, изучать ее, чтобы не сделать ошибок в будущем… Происходящее с "Мемориалом" – чистое [уничтожение] организации, которая никому не мешала, а лишь напоминала об уроках истории", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» историк Ирина.

Власть пытается всеми способами уничтожить демократию, стремясь к тоталитаризму, предположил Евгений Гольдман, пришедший сегодня поддержать "Мемориал"*. "Нет никаких сомнений, что процесс политический, а сегодняшнее решение ВС РФ будет не в пользу "Мемориала"*», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». Евгений Гольдман стоял не у входа в суд, а на другой стороне улицы, он пояснил, что «так безопаснее».

"Политические репрессии, присущие 30-м годам 20 века, возвращаются. Власть пытается сделать так, чтобы современные люди забыли о тоталитарном режиме, ведь так проще построить новый тоталитарный режим и управлять", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» пенсионерка Виктория Константиновна.

Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать также Правозащитный центр "Мемориал"*. 14 февраля стало известно, что Правозащитный центр обжаловал решение Мосгорсуда. Исполнение обоих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил ЕСПЧ.

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Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.