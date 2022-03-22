Защита призвала суд к отсрочке ликвидации "Мемориала"*

22 марта 2022, 14:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отсрочка ликвидации "Международного Мемориала"* до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах является обязанностью Верховного суда, заявил на заседании представитель защиты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Верховном суде России началось заседание по ходатайству "Международного Мемориала"*, попросившего о приостановке ликвидации до вердикта ЕСПЧ.

28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение суда первой инстанции о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. Руководство "Международного Мемориала"* начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

Юрист Григорий Вайпан заявил ходатайство о приобщении в бумажном виде "надлежащим образом заверенных документов", которые ранее юристы направили в электронном виде. Также Вайпан заявил ходатайство о приобщении ответа Генпрокуратуры на запрос адвоката Марии Эйсмонт о том, как Генпрокуратура собирается обеспечить исполнение письма ЕСПЧ. "А именно — не планирует действий, направленных на приостановление действий по ликвидации Международного Мемориала*. Никто не возражает", - сообщил Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ".

Вайпан пояснил, что ЕСПЧ предписал властям России приостановить ликвидацию "Международного Мемориала" и ПЦ "Мемориал"* на время, которое понадобится суду, чтобы рассмотреть жалобу на применение закона об инагентах. "Отсрочка исполнения решения суда, в данном случае, является не усмотрением, а прямой обязанностью российского суда", - приводятся в публикации слова юриста.

Напомним, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать также Правозащитный центр "Мемориал"*. 14 февраля стало известно, что Правозащитный центр обжаловал решение Мосгорсуда. Исполнение обоих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил ЕСПЧ.

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Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.