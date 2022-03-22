Заседание по делу "Международного Мемориала"* началось в Верховном суде

22 марта 2022, 14:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд России начал заседание по ходатайству "Международного Мемориала"* о приостановке ликвидации до вердикта ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение суда первой инстанции о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. Руководство "Международного Мемориала"* начало процедуру ликвидации общества, но потребовало у Верховного суда отложить исполнение решения до вердикта ЕСПЧ по жалобе на закон об иноагентах.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать также Правозащитный центр "Мемориал"*. 14 февраля стало известно, что Правозащитный центр обжаловал решение Мосгорсуда. Исполнение обоих судебных решений должно быть отложено до решения ЕСПЧ по жалобе российских неправительственных организаций на закон об иноагентах, заявил ЕСПЧ.

Заседание Верховного суда началось, сообщил в 14.19 мск Правозащитный центр "Мемориал"* в своем Telegram-канале "Полный ПЦ". "Судья Алла Назарова сказала, что СМИ могут снимать в зале только на подготовительной части и на оглашении решения. Почему так — никто, конечно же, не объясняет", - говорится в сообщении.

"Международный Мемориал"* защищают адвокат Мария Эйсмонт и юристы Григорий Вайпан, Анастасия Гарина и Тамилла Иманова. "Это будет последний шанс России исполнить предписание Европейского суда и остановить ликвидацию, пока ЕСПЧ сам не рассмотрит жалобу Мемориалов* и других НКО на закон об «иностранных агентах»", - говорится в публикации Правозащитного центра.

Отметим, 16 марта ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России в связи с выходом России из Совета Европы. Определение ЕСПЧ по делу о закрытии «Международного Мемориала»* и Правозащитного центра "Мемориал"* должно быть исполнено властями России, так как жалоба была подана до исключения из Совета Европы, пояснил сегодня юрист Кирилл Коротеев

11 ноября 2021 года Верховный суд уведомил "Международный Мемориал"* (международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"*) о том, что Генпрокуратура подала иск о его ликвидации в связи с отсутствием маркировки о статусе иноагента. 28 декабря 2021 года Верховный суд удовлетворил иск. Защита обжаловала решение суда, указав шесть причин для этого. Каждая из этих причин, по оценке юристов, была достаточной для отмены решения о ликвидации "Международного Мемориала"*.

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Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".