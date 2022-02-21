Кирилл Реут. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=9gkj7IjopuI

21 февраля 2022, 21:04

Уволен арестованный министр туризма Ставрополья

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кирилл Реут, арестованный по делу о превышении полномочий, уволен с поста главы Министерства оздоровительных курортов и туризма Ставропольского края в связи с утратой доверия, сообщил губернатор. 

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля стало известно о задержании министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилла Реута, подозреваемого по уголовному делу о превышении полномочий, днем ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отстранил его от исполнения обязанностей министра в связи с возбуждением уголовного дела. 6 февраля глава министерства был арестован на два месяца.

По версии прокуратуры, в 2021 году министерство заключило госконтракт на оказание услуг по проведению фестиваля фейерверков, но фактически предметом договора стали услуги по контракту, заключенному еще в 2020 году. Кроме того, при формировании цены контракта, заключенного в 2021 году, коммерческие предложения были сфальсифицированы, а общая стоимость завышена в десять раз, что нанесло краевому бюджету ущерб в 25,1 миллиона рублей.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал распоряжение об увольнении Кирилла Реута с поста краевого министра оздоровительных курортов и туризма в связи с утратой доверия, сообщила сегодня пресс-служба главы региона.

В отношении главы министерства была проведена антикоррупционная проверка. в ходе которой выяснилось, что госконтракты заключались с учетом личной заинтересованности, пояснила начальник управления губернатора Ставропольского края по профилактике коррупционных нарушений Юлиана Радченко.

"У государственных служащих и лиц, замещающих государственные должности Ставропольского края, в соответствии с законодательством есть обязанность самостоятельно принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов". По ее словам, министр не уведомил о возможном конфликте интересов, в связи с этим было принято решение о его увольнении, отмечается в сообщении на сайте губернатора.

"Кавказский узел" также писал, что предшественник Реута на посту главы Минтуризма Ставрополья Александр Трухачев, ныне возглавляющий Ставропольский аграрный университет, был арестован 10 февраля на два месяца по делу о превышении полномочий при заключении госконтракта на 45 миллионов на проведение праздников. По делу о мошенничестве арестован глава компании "Синестетика", которая была исполнителем контракта.

Примечание:

"Застройщик обвинен в многомилионных хищениях у дольщиков на Ставрополье", "Кубань вошла в число лидеров антирейтинга регионов по просроченной ипотеке", "Мосгорсуд утвердил отказ расследовать убийство сирийца силовиком со Ставрополья".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 февраля 2022, 22:20

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