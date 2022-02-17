Уголовное дело. Фото Владимира Аносова, Юга.ру

17 февраля 2022, 06:58

Застройщик обвинен в многомилионных хищениях у дольщиков на Ставрополье

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Компания-застройщик привлекла 177 млн рублей за счет вложений дольщиков на Ставрополье на строительство многоквартирных домов, но так их и не построила, сообщила прокуратура.

По версии следствия, житель Предгорного района Ставрополья учредил фирму и с 2013 по 2016 годы создал преступную группу из трех человек. С ноября 2013 года по декабрь 2019 года эта группа привлекла деньги у 169 дольщиков, убедив их в том, что намерена построить восемь многоквартирных домов.

"Многоквартирные дома злоумышленники не достроили. Всего было похищено более 177 млн рублей", – сообщила вечером 16 февраля на своем сайте прокуратура Ставропольского края

Житель Предгорного района обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба", прокуратура утвердила выдвинутое ему обвинение. Кроме того на его имущество и имущество других обвиняемых наложен арест. Ведомство при этом не уточнило статью, по которой обвиняются другие участники дела, отметив при этом, что расследование против них продолжается.

Комментариев от обвиняемых относительно сообщения прокуратуры Ставрополья не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 2 ноября стало известно, что семь человек были обвинены в мошенничестве с деньгами 137 жителей Ставрополья, вложивших суммарно 330 миллионов рублей в предложенное им по фиктивно заниженной стоимости жилье, но не получивших его.

Примечание:

"Застройщик на Ставрополье заподозрен в хищении 100 миллионов", "Спикер думы городского округа на Ставрополье задержан по делу об афере", "Чиновница на Ставрополье обвинена в крупном мошенничестве".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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