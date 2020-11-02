Дошло до суда дело о многомилионных хищениях у покупателей жилья на Ставрополье

02 ноября 2020, 17:50

Семь человек обвинены в мошенничестве с деньгами 137 жителей Ставрополья, вложивших суммарно 330 миллионов рублей в предложенное им по фиктивно заниженной стоимости жилье, но не получивших его.

Утверждено обвинительное заключение в отношении семи членов организованного преступного сообщества по обвинению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России) и участии в преступном сообществе (статья 210 Уголовного кодекса России), сообщила сегодня прокуратура Ставропольского края.

По данным следствия, с 2018 по 2019 год обвиняемые предлагали квартиры в строящихся домах Ставрополя по цене ниже установленной застройщиком. Однако обязательства перед покупателями не были выполнены, у 137 жителей Ставропольского края было похищено более 330 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Ставрополя, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Санкции части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России предусматривают до 10 лет лишения свободы, статьи 210 Уголовного кодекса России - до 20 лет лишения свободы.

Комментариев со стороны обвиняемых или их представителей относительно версии следствия пока не поступало.

"Кавказский узел" писал, что ставропольский бизнесмен в феврале 2018 года был заподозрен в обмане дольщиков. 17 человек откликнулись на предложение купить квартиры в Ставрополе по привлекательным ценам, но так и не получили жилье.