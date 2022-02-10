10 февраля 2022, 14:55

Арестован бывший глава Минтуризма Ставрополья Трухачев

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Бывший глава Минтуризма Ставропольского края, ныне возглавляющий Ставропольский аграрный университет, арестован сегодня на два месяца по делу о превышении полномочий при заключении госконтракта на проведение праздников. Также арестован глава компании "Синестетика", которая была исполнителем контракта.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля стало известно о задержании министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Кирилла Реута, подозреваемого по уголовному делу о превышении полномочий. 6 февраля он был арестован. 7 февраля прокуратура Ставрополья сообщила об уголовном деле в отношении бывшего министра туризма Ставропольского края Александра Трухачева. По версии ведомства, бывший чиновник заподозрен в превышении полномочий при заключении госконтракта на проведение праздников, ущерб краевому бюджету оценен в 35 миллионов рублей.

Кирилл Реут был назначен и.о. главы Минтуризма 20 июня 2021 года, 4 февраля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отстранил его от исполнения обязанностей министра. Его предшественник Александр Трухачев вступил в должность 23 октября 2017 года, следует из информации на сайте портала органов государственной власти Ставропольского края.

Ленинский районный суд Ставрополя избрал сегодня меру пресечения бывшему главе минтуризма Ставропольского края и врио ректора аграрного университета Александру Трухачеву . "Суд согласился с позицией прокуратуры и избрал должностному лицу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - процитировал "Интерфакс" слова представителя прокуратуры 

8 февраля суд отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему главе Минтуризма в связи с тем, что адвокат запросил дополнительное время, чтобы представить суду материалы  о наличии у его подзащитного тяжелых хронических заболеваний. Срок задержания был продлен до 11 февраля, сообщил Ленинский районный суд Ставрополя.

Контракт на проведение праздников  был заключен Минтуризма с компанией "Синестетика". В акт , на основании которого производилась оплата, указано, что ООО "Синестетика" оказало услуги по контракту в полном объеме, в связи с этим исполнителю были перечислены более 45 миллионов рублей. Однако фактически  услуги по этому контракту выполнены не были. Суд до 2 апреля арестовал руководителя компании по делу о мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте суда от 8 февраля.

Примечание:

"Аналитики связали дело Сафонова с предстоящими выборами на Ставрополье", "Мосгорсуд утвердил отказ расследовать убийство сирийца силовиком со Ставрополья", "Четверо заключенных ставропольской колонии осуждены за участие в ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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