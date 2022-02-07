Глава Минтуризма Ставрополья заподозрен в ущербе краю на 35 миллионов

07 февраля 2022, 13:15

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Прокуратура Ставрополья сообщила об уголовном деле в отношении бывшего министра туризма Ставропольского края. По версии ведомства, бывший чиновник заподозрен в превышении полномочий при заключении госконтракта на проведение праздников, ущерб краевому бюджету оценен в 35 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля стало известно о задержании министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, подозреваемого по уголовному делу о превышении полномочий. 6 февраля он был арестован.

Кирилл Реут был назначен и.о главы Минтуризма 20 июня 2021 года, 4 февраля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отстранил его от исполнения обязанностей министра. Его предшественник Александр Трухачев вступил в должность 23 октября 2017 года, следует из информации на сайте портала органов государственной власти Ставропольского края. После ухода из министерства Трухачев стал ректором Ставропольского государственного аграрного университета, проинформировал сегодня "Интерфакс".

Прокуратура Ставропольского края после проверок исполнения контрактов Минтуризма региона, проведенных совместно с УФСБ, сообщила об уголовном деле в отношении бывшего министра туризма.

По итогам проверки установлено, что министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в 2020 году заключило контракт на оказание услуг по подготовке к проведению массовых мероприятий в 2021 году на 45 миллионов рублей. При проверке установлено, что предметом договора были услуги, оказанные министерству туризма по контракту, заключенному в 2019 году, а аукционная документация по контракту 2020 года была подготовлена под заранее выбранную организацию. Ущерб бюджету Ставропольского края составил около 35 миллионов рублей, проинформировала сегодня прокуратура Ставропольского края.

Прокуратура направила материалы проверки следственным органам. В результате в отношении бывшего министра туризма возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Похожая схема стаала поводом для возбуждения уголовного дела и в отношении Реута. По версии прокуратуры, в 2021 году министерство заключило госконтракт на оказание услуг по проведению фестиваля фейерверков, но фактически предметом договора стали услуги по контракту, заключенному еще в 2020 году. Кроме того, при формировании цены контракта, заключенного в 2021 году, коммерческие предложения были сфальсифицированы, а общая стоимость завышена в десять раз, что нанесло краевому бюджету ущерб в 25,1 миллиона рублей.