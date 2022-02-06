Глава Минтуризма Ставрополья арестован по делу о превышении полномочий

06 февраля 2022, 16:53

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд постановил арестовать на два месяца бывшего министра туризма Ставропольского края по подозрению в превышении полномочий при заключении госконтракта.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля стало известно о задержании министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, подозреваемого по уголовному делу о превышении полномочий.

По версии прокуратуры, в 2021 году министерство заключило госконтракт на оказание услуг по проведению фестиваля фейерверков, но фактически предметом договора стали услуги по контракту, заключенному еще в 2020 году. Кроме того, при формировании цены контракта, заключенного в 2021 году, коммерческие предложения были сфальсифицированы, а общая стоимость завышена в десять раз, что нанесло краевому бюджету ущерб в 25,1 миллиона рублей.

Ленинский райсуд Ставрополя сегодня, 6 февраля, согласился с доводами прокуратуры и избрал в отношении министра меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщила краевая прокуратура.

"Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела и личность подозреваемого, избрать более мягкую меру пресечения не представляется возможным", - поясняется в публикации на странице ведомства в Instagram.

Часть 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), по которой расследуется дело, предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы.

Имя подозреваемого в сообщении прокуратуры не указано. Согласно данным на сайте Ленинского райсуда, на 6 февраля заседаний не назначено.

Должность главы министерства занимал до 4 февраля Кирилл Реут. 4 февраля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отстранил его от исполнения обязанностей министра в связи с возбуждением уголовного дела, сообщила в тот же день пресс-служба губернатора.

"Министерство продолжит выполнять свои функции в штатном режиме. Также по поручению губернатора назначена антикоррупционная проверка в отношении ряда должностных лиц министерства, участвовавших в принятии решений при заключении государственных контрактов", - отмечается в публикации.