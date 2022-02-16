Кубань вошла в число лидеров антирейтинга регионов по просроченной ипотеке

16 февраля 2022, 06:10

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Краснодарский край, по данным Центробанка России, занял четвертое место по объемам просроченной ипотечной задолженности. В первой двадцатке антирейтинга также Ростовская область и Ставропольский край.

Центральный банк России 15 февраля опубликовал рейтинг регионов по объемам просроченной ипотечной задолженности. За основу взяты данные по задолженностям на 1 января текущего года на 90 дней и более.

На четвертом месте рейтинга - Краснодарский край, где сумма просроченной задолженности составила 2,475 миллиарда рублей. В десятке анти-лидеров также Ростовская область с 1,598 миллиардами задолженности. Заемщики Ставропольского края задолжали 973 миллиона рублей.

Жители Северной Осетии оказались должны банкам по ипотеке 541 миллион рублей, Карачаево-Черкесии - 477 миллионов рублей, Дагестана - 473 миллиона рублей, Кабардино-Балкарии - 226 миллионов рублей, Чечни - 213 миллионов рублей и Ингушетии - 43 миллиона рублей.

В Волгоградской области сумма задолженности составила 642 миллиона рублей, в Астраханской области - 362 миллиона рублей, Адыгеи - 186 миллионов рублей, Калмыкии - 106 миллионов рублей.

Лидируют по объемам просроченной ипотечной задолженности Москва, Московская область и Санкт-Петербург, жители которых должны 9,045 миллиарда, 5,942 миллиарда и 2,697 миллиарда рублей соответственно.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что республики СКФО вошло в число худших регионов России по качеству жизни, тогда как Краснодарский край занял пятое место.