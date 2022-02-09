Мосгорсуд утвердил отказ расследовать убийство сирийца силовиком со Ставрополья

09 февраля 2022, 22:57

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Следком отказался проводить расследование жестокого убийства жителя Сирии предполагаемыми членами "группы Вагнера", в числе которых был опознан ставропольский силовик. Решение российских судов по этому делу дает право обратиться в ЕСПЧ, указал адвокат Илья Новиков.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2018 года "Русская служба BBC" сообщила, что наемники частной военной компании Вагнера проходят подготовку для отправки в Сирию на полигоне Молькино в Краснодарском крае. После трудоустройства бойцы ЧВК вылетают в зону боевых действий из ростовского аэропорта Платов, рассказали источники издания. 20 ноября 2019 года в своем расследовании видеозаписи с казнью жителя Сирии наемниками из ЧВК Вагнер "Новая газета" выяснила, что одним из убийц является уроженец Ставропольского края. Бойцы частной военной компании Вагнера, в том числе бывший силовик из Ставропольского края, жестоко пытали, а затем убили дезертира правительственных войск Сирии, озвучило издание результат изучения видеозаписей казни, впервые обнародованной в 2017 году.

Жестокое убийство жителя Сирии, снятое на видео, должно расследоваться на территории этой страны, а международные судебные органы вправе оставить без внимания это преступление. Тем не менее, у российских правоохранительных органов есть возможность вмешаться в дело, так как подобные преступления вредят репутации страны, прокомментировали эту историю опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Московский городской суд сегодня оставил в силе решение Басманного суда в Москве, который посчитал законным бездействие Следственного комитета России по факту жестокого убийства предполагаемыми членами "частной военной компании (ЧВК) Вагнера" ("группа Вагнера") в Сирии в 2017 году сирийца Мухаммеда Эльисмаиля, говорится в сообщении Правозащитного центра "Мемориал"*, поступившем в "Кавказский узел". Следком десять месяцев не давал никакой информации о судьбе заявления брата убитого Абдуллаха Эльисмаила, отмечают правозащитники.

Они рассказали о предыстории решения Мосгорсуда. 11 марта 2021 года Абдуллах Эльисмаил, с которым в непосредственном контакте находится Сирийский центр средств массовой информации и свободы выражения мнений (SCM), подал заявление с требованием возбудить в отношении преступников уголовное дело об убийстве с особой жестокостью. Также он просил проверить, нет ли в их действиях признаков иных преступлений, в том числе военных.

С 2015 года представители частных военных компаний стараются завербовать на войну в Сирии россиян, участвовавших в конфликте на территории Украины, рассказал ранее "Кавказскому узлу" один из добровольцев. По своей структуре ЧВК Вагнера - полноценная воинская часть, формально не связанная с Минобороны, хотя "вагнеровцы" при подготовке пользуются полигонами в Краснодарском крае, на которых идет подготовка бойцов спецназа ГРУ.

Адвокаты Илья Новиков и Пётр Заикин дважды — 26 марта и 13 октября — запрашивали в СКР сведения о регистрации заявления, о ходе и результатах доследственной проверки, а также копии процессуальных документов, но ответа так и не получили. Жалоба в суд подавалась трижды — 19 апреля, 4 мая и 19 июля. Два раза её возвращали под различными предлогами. 1 октября адвокат Пётр Заикин подал на имя председателя Басманного суда заявление с просьбой письменно проинформировать его о принятом по третьей жалобе решении, а 18 января 2022 года суд отказал в удовлетворении жалобы.

Готовить заявление в СКР помогали SCM, ПЦ "Мемориал"* и Международная федерация за права человека (FIDH). Эти организации привлекли для представления интересов Эльисмаиля адвокатов, а значительную часть информации и доказательств правозащитникам предоставила "Новая газета", проводившая собственное расследование.

Адвокаты Пётр Заикин и Илья Новиков просили Мосгорсуд отменить постановление суда первой инстанции и признать бездействие председателя СКР Александра Бастрыкина незаконным и обязать его устранить допущенные нарушения. Суд первой инстанции согласился с доводами следствия, в которых указывалось, что в заявлении Абдуллаха Эльисмаила о преступлении нет сведений "об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления", поэтому оно "не подлежит регистрации в КУСП (книга учёта сообщений о происшествиях) и не требует процессуальной проверки".

Как посчитало российское следствие, факт смерти Мухаммеда Эльисмаила не установлен и документально не подтверждён. Также в возражениях на жалобу адвокатов говорилось о сомнениях в достоверности видеозаписи о жестоком убийстве человека. Кроме того, как заявил представитель Следкома, от компетентных органов Сирии не поступало соответствующей информации и запросов о правовой помощи, а доводы об участии в убийстве граждан России носят предположительный характер.

По мнению адвокатов, суд первой инстанции должен был принять во внимание, что изложенные в возражениях доводы недостоверны и не подтверждены доказательствами. В материалах дела нет данных, что СКР направил в Сирию запросы о расследовании запечатлённого на видеозаписи убийства или предпринял другие действия для установления истины. В заявлении о преступлении, напротив, достаточно сведений, чтобы начать доследственную проверку по факту возможного совершения гражданами России убийства сирийца. В нём даже назван один из возможных соучастников преступления — житель села Краснокумского Ставропольского края, сообщают правозащитники.

Они указывают, что в соответствии с законом гражданин России должен понести уголовное наказание на родине, если он совершил преступление за её пределами, а суд иностранного государства не принимал решения по нему. Участники этого убийства нарушили законодательство Сирии и России, но нигде не были привлечены к уголовной ответственности, подчеркивает правозащитная организация и приводит комментарии адвоката и представителей FIDH и SCM.

Адвокат Илья Новиков указал, что сегодняшнее решение суда считает "абсолютно незаконным". "Но с точки зрения нашей стратегии оно нас устраивает. Мы с самого начала исходили из того, что правоохранительная и судебная системы России не смогут или скорее не захотят признать преступления вагнеровцев. Нам важно было пройти все судебные инстанции внутри России, чтобы иметь право обратиться в ЕСПЧ, и для этой цели нет большой разницы, что именно нам отвечают российские суды. Наш разговор по существу дела с российскими властями так или иначе будет идти через Страсбург", - заявил Новиков.

"Мы получили в этом деле уже второе подтверждение того, что у российской судебной власти напрочь отсутствует желание расследовать веские обвинения в совершении тяжких преступлений гражданами России", - прокомментировал решение Мосгорсуда юрист и координатор FIDH по судопроизводству Клеманс Бектарт.

Директор SCM Мазен Дарвиш тоже раскритиковал решение Мосгорсуда. "Самое худшее, что может случиться с судебной системой, — это то, что она политизируется и выполняет приказы правительства, а не остаётся независимой. Мы надеялись, что российская правовая система будет удерживать наёмников "группы Вагнера" или другие подобные группы от совершения военных преступлений. Но она, напротив, обеспечивает безнаказанность нарушителей прав человека и преступников в соответствии с волей российского правительства", - отметил он.

"Кавказский узел" также писал о гибели бойцов частной военной компании Вагнера в различных странах. Так, в августе 2017 года появились сведения о гибели в Сирии более чем десяти уроженцев юга России, которые были бойцами ЧВК "Вагнер". Осенью того же года была распространена информация об уроженце Ростовской области Романе Заболотном, который поехал в Сирию как охранник нефтяных месторождений, попал в плен к боевикам и был казнен.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.