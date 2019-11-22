Участие силовика со Ставрополья в убийстве сирийца выявило проблемы международного права

22 ноября 2019, 22:43

Жестокое убийство жителя Сирии, снятое на видео, должно расследоваться на территории этой страны, а международные судебные органы вправе оставить без внимания это преступление. Тем не менее, у российских правоохранительных органов есть возможность вмешаться в дело, так как подобные преступления вредят репутации страны, считают опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2018 года "Русская служба BBC" сообщила, что наемники частной военной компании Вагнера проходят подготовку для отправки в Сирию на полигоне Молькино в Краснодарском крае. После трудоустройства бойцы ЧВК вылетают в зону боевых действий из ростовского аэропорта Платов, рассказали источники издания. 20 ноября в своем расследовании видеозаписи с казнью жителя Сирии наемниками из ЧВК Вагнер «Новая газета» выяснила, что одним из убийц является уроженец Ставропольского края.

С 2015 года представители частных военных компаний стараются завербовать на войну в Сирии россиян, участвовавших в конфликте на территории Украины, рассказал ранее "Кавказскому узлу" один из добровольцев. По своей структуре ЧВК Вагнера - полноценная воинская часть, формально не связанная с Минобороны, хотя "вагнеровцы" при подготовке пользуются полигонами в Краснодарском крае, на которых идет подготовка бойцов спецназа ГРУ.

Очевидной перспективы привлечения убийц жителя Сирии к ответственности нет, считает грузинский адвокат, координатор Международного партнерства за права человека Симон Папуашвили, представляющий интересы пострадавших в ходе грузино-осетинского конфликта в 2008 году в Международном уголовном суде.

«Международный уголовный суд в Гааге (МУС) не обязан возбуждать уголовные дела по заявлению граждан, организаций или даже государственных структур. Единственным органом, чье решение является обязательным для возбуждения уголовного дела в нем – это Совет безопасности ООН, который принимает решение, что в данном государстве произошло преступление. (Без решения Совбеза ООН) суд, хотя и не обязан, но имеет право возбудить уголовное дело: для этого прокуратура МУС должна получить информацию о преступлении и, если прокурор сочтет, что данное преступление подпадает под юрисдикцию международного суда, - является военным преступлением», - сказал Папуашвили корреспонденту «Кавказского узла».

Если дело касается преступлений против человечности, геноцида или этнической чистки, «прокуратура делает представление коллегии МУС, и уже судьи принимают решение о том, стоит ли возбуждать уголовное дело», пояснил он.

«В случае Сирии вряд ли возможно принять решение о возбуждении дела, потому что Сирия не ратифицировала Римский статут (учредительный договор МУС — прим. «Кавказского узла»), и поэтому юрисдикция МУС не распространяется на ее территорию. Если бы преступление совершили представители страны, которая ратифицировала Римский статут или жертвой был бы гражданин такой страны, то в этом случае суд также мог бы начать расследование. Кроме того, есть система общей юрисдикции: она предполагает, что есть право расследовать преступления по всему миру, вне зависимости от того, где они совершены. В некоторых странах уже рассматриваются многочисленные дела по преступлениям, совершенным в Сирии. Больше всего таких дел рассматривается в Германии», - сообщил адвокат.

Российская Федерация отказалась от ратификации Римского статута Международного уголовного суда распоряжением президента России Владимира Путина №361-рп от 16 ноября 2016 года. За два дня до этого решения офис прокурора МУС опубликовал предварительный отчет о расследовании событий в Украине.

По фактам преступлений, совершенных в Южной Осетии, прокуратура МУС начала официальное расследование в феврале 2016 года, но с тех пор до сих пор не было опубликовано никаких результатов расследования, отметил Папуашвили.

«В середине ноября я побывал в нескольких селах расположенных в непосредственной близости от оккупационной линии. Мы собрали подписи крестьян - жертв войны под заявлением в МУС о том, чтобы предоставили информацию о том, как продвигается расследование, проводимое прокуратурой Международного уголовного суда», - добавил он.

Российские военные следователи могут возбудить дело об убийстве сирийца

Адвокат-международник Надежда Ермолаева из бюро «Мусаев и партнеры» также не видит перспектив привлечения аффилированных с вооруженными силами РФ структур к ответственности. Россия не является членом МУС, отметила она.

«Чтобы этим занимался Международный уголовный суд, Россия для начала должна ратифицировать Римский статут. ЕСПЧ займется этой ситуацией лишь после того, как будут исчерпаны национальные средства правовой защиты, которых в принципе достаточно, чтобы урегулировать ситуацию в правовом поле России. Ничто не мешает российским военным следственным органам рассматривать публикацию в СМИ как повод для возбуждения уголовного дела: провести проверку по этому факту, возбудить уголовное дело и привлечь виновных к ответственности. Уголовный кодекс распространяет экстерриториальное действие уголовного законодательства на такие ситуации, когда преступления совершаются российскими гражданами в отношении иностранных, а также, если данными действиями наносится ущерб РФ - а что может больше нанести ущерб международной репутации нашей страны, как не обсуждаемая ситуация? Кроме того, УПК содержит соответствующие нормы о международном сотрудничестве в уголовно-правовой сфере, в том числе и для такого рода случаев», - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Российских граждан освобождают от ответственности за участие в военных конфликтах за рубежом, если это участие соответствует интересам России, однако от ответственности за преступления на территории других государств, в том числе преступления против человечности, такие люди не освобождены, отметила Ермолаева.

«Закон этот (позволяющий участвовать в военных кампаниях за рубежом без юридических последствий — прим. «Кавказского узла») был принят в ситуации разворачивающегося конфликта на территории ближайшего южного соседа России с очевидными целями, де-факто казуально. Но примат норм международного гуманитарного права никто не отменял. При любых конфликтах запрет пыток и бесчеловечного обращения абсолютен и не знает исключений ни для мирного времени, ни для военного. Эти люди должны понимать, что российский флаг не дает никому мандата на убийства и зверства, а наоборот подобные инциденты ставят под удар российские власти и в юридическом, и в репутационном значении», - заключила Ермолаева.

Трунов: расследование должны проводить сирийские власти

Участие российских комбатантов в операциях на территории иностранных государств регламентируется законом «Об обороне», указал руководитель московской коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры», глава политической партии «Демократическая правовая Россия», адвокат Игорь Трунов.

«Эти поправки в свое время внес Дмитрий Медведев, когда была острая ситуация в Грузии. В части применения вооруженных сил в Сирии - это закон «Об Обороне», статья 10, пункт 2: «Отражение или предотвращение вооруженного нападения на другое государство, обратившееся к России с соответствующей просьбой». Сирийское государство обратилось — мы послали туда военный контингент», - сказал Трунов корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, рассказывается в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Ответственность российского гражданина совершившего преступление на территории иностранного государства наступает в соответствии с законами этого государства, отметил он.

«Сирийское государство должно привлечь его [гражданина] к ответственности и наказать. Если гражданин России успел вернуться в страну после совершения преступления, то в соответствии с Конституцией его запрещается выдавать. Тогда предусматривается следующая форма: иностранное государство формирует дело, направляет в Генпрокуратуру, они, в свою очередь, проверяют наличие состава, который признается преступлением в России. Если такой состав имеется, то материалы направляют в суд и в России его судят за преступление, совершенное на территории иностранного государства», - рассказал адвокат.

Он отметил, что «российские органы не могут вести расследование преступления на территории иностранного государства». «Они не могут возбуждать уголовные дела по фактам, которые нужно собирать, доказывать: в данной ситуации это вопрос к сирийским властям. Сбор доказательств не может быть совершен какой-то выездной бригадой в государстве, у которого есть все формы государственности», - считает Трунов.

В описываемой ситуации убийцы сирийского гражданина не квалифицируются, как категория спецсубъектов, а преступление, - как воинское преступление, полагает Трунов. «Как он туда попал, с вооруженными силами, как турист, или нелегально пересек границу — он несет ответственность по закону иностранного государства и в данной ситуации только МИД может направить туда информацию, что вот наш гражданин совершил такое преступление, просим провести расследование. Это виртуальная конструкция, конечно же - это забота и головная боль следственных органов того государства, на территории которого совершено преступление, никак не нашего», - считает Трунов.

После предварительного расследования преступления на территории Сирии власти страны могут обратиться к российским правоохранительным и следственным органам и попросить содействия для поимки подозреваемого и привлечения его к ответственности. «Тогда наши органы включаются и дают оценку, является ли преступление, квалифицированное по сирийскому кодексу, преступлением у нас или нет. Иначе это досье не может быть рассмотрено: если мы в РФ не называем какое-то действие правонарушением, тогда дело закрывается, и судить его не за что», - заключил адвокат.