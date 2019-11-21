"Новая газета" сообщила об участии силовика со Ставрополья в жестоком убийстве сирийца

21 ноября 2019, 10:58

Бойцы частной военной компании Вагнера, в том числе бывший силовик из Ставропольского края, жестоко пытали, а затем убили дезертира правительственных войск Сирии, озвучила 20 ноября "Новая газета" результат изучения видеозаписей казни.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2018 года "Русская служба BBC" сообщила, что наемники частной военной компании Вагнера проходят подготовку для отправки в Сирию на полигоне Молькино в Краснодарском крае. После трудоустройства бойцы ЧВК вылетают в зону боевых действий из ростовского аэропорта Платов, рассказали источники издания.

С 2015 года представители частных военных компаний стараются завербовать на войну в Сирии россиян, участвовавших в конфликте на территории Украины, рассказал ранее "Кавказскому узлу" один из добровольцев. По своей структуре ЧВК Вагнера - полноценная воинская часть, формально не связанная с Минобороны, хотя "вагнеровцы" при подготовке пользуются полигонами в Краснодарском крае, на которых идет подготовка бойцов спецназа ГРУ.

Первый видеоролик, на котором несколько бойцов в неформальном обмундировании бьют кувалдой пленного мужчину, был опубликован еще в июне 2017 года, но в ноябре 2019 года в интернете появились еще три части этой видеозаписи, на которых показано надругательство над телом убитого, сообщила вечером 20 ноября "Новая газета" в статье "Головорезы".

Издание опубликовало смонтированный из фрагментов этих видеозаписей ролик, на кадрах которого видно, что лежащего на земле мужчину бьют кувалдой под смех окруживших его бойцов, а он пытается увернуться от ударов. На следующих кадрах показано тело убитого мужчины. Его обезглавливают, а руки отрубают саперной лопаткой. В конце опубликованного видеофрагмента подвешенное вверх ногами тело убитого обливают горючей жидкостью и поджигают, весело комментируя происходящее на русском языке.

Лица участников расправы закрыты платками. Но один из них, державший в руках фотоаппарат, по данным издания, в начале видео еще не успел намотать на голову платок-арафатку. Этот же человек после слов "Все равно это видео никуда не пойдет" вновь опустил платок, пишет автор статьи Денис Коротков. На опубликованном изданием видео эти фрагменты видеозаписи отсутствуют.

Издание с помощью сервиса FindClone нашло в соцсети "ВКонтакте" фото человека, похожего на участника расправы, отметив, что его имя, фамилия и дата рождения совпадают с документально подтвержденными данными одного из разведчиков «группы Вагнера». По сведениям "Новой газеты", этот пользователь соцсети похож на бывшего сотрудника силовой структуры Ставропольского края. В статье мужчина назван "Станиславом Д.", решение не обнародовать его фамилию издание объяснило соображениями безопасности семьи Станислава. Родственники и бывшие сослуживцы этого человека отказались от комментариев, подчеркивается в статье.

"Других участников видео сможет при желании установить официальное расследование в России. «Новая газета» готова передать материалы в прокуратуру, Следственный комитет и МВД", - говорится в материале.

Арабское издание Jesr Press сообщило 17 ноября, что убитый – уроженец Сирии Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, который в 2017 году был мобилизован в резерв правительственных войск Сирии, но дезертировал и был пойман. Место казни Jesr Press идентифицировало как месторождение Шаир в сирийской провинции Хомс. "Если это так, то сомнений в причастности сотрудников «группы Вагнера» к этому видео все меньше. Весной 2017 года боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России судом. – Прим. "Кавказского узла") выбили с месторождения именно подразделения «ЧВК Вагнера»", - говорится в материале "Новой газеты".

Численность российского военного контингента в Сирии, по данным на начало 2017 года, оценивалась в семь тысяч человек, отмечали опрошенные "Кавказским узлом" военные политологи. По их данным, главными наземными боевыми единицами в составе группировки являются наемники из "группы Вагнера" и чеченские военнослужащие.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".