Уроженец Дагестана Нуров приговорен к пожизненному сроку за теракты в метро

04 февраля 2022, 15:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уроженец Дагестана Магомед Нуров признан виновным по делу о терактах, совершенных в 2010 году на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро. Суд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщила сегодня Генпрокуратура.

Как писал "Кавказский узел", организатором терактов в московском метро 29 марта 2010 года следствие считает Гусена Магомедова, который, по информации Национального антитеррористического комитета, был убит в 2013 году. По версии следствия, скрыться после теракта Магомедову помог житель Дагестана Магомед Нуров. Следствие также предположило, что Нуров выполнял роль связного банды, на своей машине возил ее членов на встречи, на которых планировались теракты в московском метрополитене. Генпрокуратура предъявила Нурову обвинения в участии в преступном сообществе и устойчивой вооруженной группе, совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств. Свою вину он признал полностью. В октябре 2021 года военный суд в Москве приступил к рассмотрению его дела. 2 февраля прокурор попросил назначить Нурову пожизненное заключение.

29 марта 2010 года на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" произошли два взрыва. 40 человек погибли, свыше 100 получили ранения. Взрыв на станции метро "Лубянка", по версии следствия, совершила уроженка Дагестана Марьям Шарипова, жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова. Другая смертница, взорвавшая себя на станции "Парк культуры" опознана как 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, убитого в конце декабря 2009 года. Ответственность за эти теракты взяли на себя боевики Северного Кавказа, назвав их местью военным за действия в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ".

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Магомеда Нурова. Он признан виновным в участии в преступном сообществе "Имарат Кавказ"* и устойчивой вооруженной группе, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств, сообщила сегодня Генпрокуратура.

"Суд постановил признать Нурова виновным и назначить ему окончательное наказание по совокупности преступлений в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - процитировало сегодня слова судьи ТАСС.

С Магомеда Нурова взыскали 17 млн рублей в пользу ГУП "Московский метрополитен". Иск о выплате материальных компенсаций потерпевшим суд рассматривать не стал, сообщило сегодня "Эхо Москвы".

* организация "Имарат Кавказ" признана террористической и запрещена в России судом.