Прокурор запросил пожизненное заключение Нурову по делу о терактах в метро Москвы

02 февраля 2022, 21:31

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Гособвинение попросило суд назначить пожизненный срок уроженцу Дагестана Магомеду Нурову по делу о терактах, совершенных в 2010 году на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро.

Как писал "Кавказский узел", организатором терактов в московском метро 29 марта 2019 года следствие считает Гусена Магомедова, который, по информации Национального антитеррористического комитета, был убит в 2013 году. По версии следствия, скрыться после теракта Магомедову помог житель Дагестана Магомед Нуров. Следствие также предположило, что Нуров выполнял роль связного банды, на своей машине возил ее членов на встречи, на которых планировались теракты в московском метрополитене. Генпрокуратура предъявила Нурову обвинения в участии в преступном сообществе и устойчивой вооруженной группе, совершении терактов и незаконном изготовлении взрывных устройств. Свою вину он признал полностью. В октябре 2021 года военный суд в Москве приступил к рассмотрению его дела. Защита просила слушать дело в закрытом режиме, но суд отклонил ходатайство.

29 марта 2010 года на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" произошли два взрыва. 40 человек погибли, свыше 100 получили ранения. Взрыв на станции метро "Лубянка", по версии следствия, совершила уроженка Дагестана Марьям Шарипова, жена одного из лидеров дагестанских боевиков Магомедали Вагабова. Другая смертница, взорвавшая себя на станции "Парк культуры" опознана как 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, убитого в конце декабря 2009 года. Ответственность за эти теракты взяли на себя боевики Северного Кавказа, назвав их местью военным за действия в Чечне, говорится в справке "Кавказского узла" "Террористические акты, совершенные террористами-смертниками на территории РФ".

Гособвинение попросило суд назначить пожизненный срок уроженцу Дагестана Магомеду Нурову, обвиняемому по делу о терактах 2010 года на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" Московского метрополитена, сообщил сегодня со ссылкой на представителя Второго Западного окружного военного суда "Интерфакс".

После выступления в прениях стороны защиты Нуров получит право последнего слова, затем суд удалится в совещательную комнату для постановления приговора. Магомед Нуров обвиняется в участии в преступном сообществе и банде, совершении террористических актов, а также в незаконном изготовлении взрывных устройств (ч. 2 ст. 210 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 3 ст. 223 УК РФ), проинформировало агентство.

"Сторона обвинения просит окончательно назначить Нурову… наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в 300 тысяч рублей", - процитировало требование прокурора РИА "Новости".

Также суд сегодня огласил заявленные два гражданских иска от потерпевших: один на 5 миллионов 203 тысяч рублей, другой на 2 миллиона рублей. Кроме того, Московский метрополитен заявил гражданский иск на 17 миллионов 49 тысяч рублей из-за списания вагона "Красная стрела" и ремонта двух станций и других вагонов. Магомед Нуров эти иски не признал.